Senador Francisco Chahuán llama a garantizar transición política en Venezuela

El senador Francisco Chahuán, presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), expresó este sábado la preocupación de la organización ante la situación política en Venezuela y la necesidad urgente de restaurar la democracia y la institucionalidad en el país caribeño.

Chahuán recordó que desde el 28 de mayo de 2025, Venezuela permanece bajo el control de un usurpador que se ha apropiado del poder legítimo otorgado a Edmundo González por el voto popular. Según el senador, esta situación constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales del pueblo venezolano.

La UPLA hizo un llamado a que el proceso de transición se lleve a cabo de manera pacífica y ordenada, enfatizando que la conducción del país debe ser restituida a sus autoridades legítimas cuanto antes, con el objetivo de recuperar la democracia y la estabilidad institucional.

En su declaración, la organización destacó la importancia de la liberación inmediata de todos los presos políticos, señalando que este paso es crucial para garantizar la reconciliación y la plena restauración de la libertad en Venezuela. Chahuán aseguró que la liberación de los injustamente detenidos representa un hito fundamental en la transición democrática.

Finalmente, la UPLA instó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a convocar una reunión extraordinaria, con el fin de abordar la crisis política en Venezuela y respaldar una salida pacífica y democrática a la situación actual. Chahuán enfatizó que la comunidad internacional debe actuar para resguardar los derechos y la libertad del pueblo venezolano.

