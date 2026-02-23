Senador Francisco Chahuán es nombrado Vice Chair de IDU, la Alianza Global de Centro Derecha

El senador Francisco Chahuán, Presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), ha sido oficialmente nombrado Vice Chair de la International Democracy Union (IDU), la principal alianza global de partidos de centro-derecha.

La designación fue comunicada mediante carta formal por el Chairman de IDU, Rt. Hon. Stephen J. Harper, 22nd Prime Minister of Canada, quien destacó el liderazgo del senador chileno y su compromiso sostenido con los valores democráticos, el Estado de Derecho y la libertad.

De acuerdo con los estatutos de IDU, el Presidente de UPLA asume ex officio como Vice Chair de la organización internacional. En este contexto, el senador Chahuán sucede en la responsabilidad al dirigente argentino Julián Obiglio, fortaleciendo así la representación latinoamericana dentro de la estructura directiva global.

La International Democracy Union (IDU) reúne a más de 60 partidos políticos de centro-derecha en el mundo y constituye la principal plataforma internacional para la promoción de la democracia representativa, la libertad individual, la economía social de mercado y el respeto al Estado de Derecho.

Este nombramiento posiciona a Chile en un rol estratégico dentro de la coordinación política internacional del sector y refuerza la articulación entre América Latina y la comunidad democrática global.

La incorporación del senador Chahuán como Vice Chair de IDU consolida su liderazgo internacional y proyecta la voz de la región en la Alianza Global de Centro Derecha.

