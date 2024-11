Senador Flores por recortes al Presupuesto 2025 acusa que "Marcel es el responsable de que la plata no esté donde tiene que estar"

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, acusó que la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda “se ha convertido en el tapón de las soluciones que tratamos de buscar, tanto desde el Gobierno como el Legislativo”.

En entrevista con radio Pauta, el legislador apuntó directamente al ministro de hacienda, Mario Marcel, y a su directora de Presupuesto, Javiera Martínez, como responsables de los déficit de financiamientos que han quedado en evidencia durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2025.

El parlamentario criticó que no se hallan asegurado los recursos necesarios en materia de seguridad y salud y por eso afirmó que “el ministro de Hacienda el responsable de que no esté la plata donde tiene que estar“.

Flores dijo comprender las limitaciones presupuestarias del actual escenario económico, pero señaló que el problema se encuentra en las prioridades de Marcel para hacer los recortes.

“Yo entiendo lo de la responsabilidad fiscal, pero al igual que en una casa, uno tiene que priorizar“, dijo el senador. El parlamentario enfatizó que “esa plata la necesito para seguridad (…) si no resolvemos el problema de seguridad, vamos a seguir teniendo fuga de capitales, vamos a seguir teniendo problemas de inversión”, subrayó.

El senador de la DC advirtió que nadie va a invertir en Chile si no hay seguridad y si la corrupción está presente. Agregó que “ningún empresario va a invertir en Chile si no hay certezas (…) eso Marcel no lo ha entendido. No sé si él, o es que no tiene la capacidad para apretar la mano de la gente que trabaja con él”.

Además, el senador abordó la polémica tras los dichos del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien acusó falta de financiamiento para sus tropas y el desmentido de la ministra de Defensa, Maya Fernández.

Ante esto, el senador Iván Flores indicó que no quedó conforme con la explicación de la ministra Fernández.

“Cuando estamos utilizando a las Fuerzas Armadas para el resguardo de las fronteras en el norte con un estado de excepción o cuando utilizamos más de dos mil funcionarios para ayudar en evitar atentados en la Macrozona Sur, han tenido que utilizar sus fondos de otras materias para financiar eso. Entonces la ley de Presupuesto si está siendo insuficiente”, sostuvo el senador.

Flores también se refirió a la aprobación en comisión mixta del proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad. En ese sentido destacó que “hace 18 años no estaba tan claro que se necesitara dividir el Ministerio del Interior y crear un ministerio nuevo. Estamos creando una institución que es nueva en Chile. Le estamos pidiendo a las policías que haga algo que no han hecho nunca”, señaló.

“La discusión del proyecto fue dura. Y finalmente la mayoría fue por acuerdo unánime de lo que votamos, fue lo mejor”, dijo Flores y admitió que en la situación actual “lamentablemente tiene que haber perdida de libertades“.

Uno de los elementos más criticados del proyecto es lo que algunos sectores han catalogado como el nuevo “zar de la seguridad“. Esto referido a las facultades que se le asignan al nuevo seremi de Seguridad que va a tener el mando y coordinación con las policías.

Ante esto, el senador, quien poresidió la comisión mixta aseguró que “no tenemos ningún zar de ninguna naturaleza. Lo que tenemos es un seremi especializado en seguridad cuyo rol es entenderse directamente con las policías y que depende a su vez del delegado presidencial, el cual depende del Gobierno”, sentenció.

