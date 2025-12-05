Senador Flores por proyecto de eutanasia: "Me hubiera gustado que Gobierno priorice de mejor manera las urgencias"

El senador y presidente de la comisión de Salud, Iván Flores (DC), se refirió a la decisión del Gobierno de declarar discusión inmediata del proyecto de ley de eutanasia.

En conversación con Duna, Flores manifestó que esta determinación no le sorprende, ya que "es un proyecto que lleva 10 años en el Congreso, e independientemente de lo que piense cada uno, hay que debatirlo".

"El proyecto ya fue despachado por la comisión y ahora debe ser votado por la sala del Senado", indicó.

El parlamentario criticó al Ejecutivo por haber dado la urgencia a esta iniciativa, considerando que "en términos legislativos reales, solo quedan dos semanas de diciembre y enero (...) En ese caso le hemos dicho al Gobierno que prioricen proyectos que necesitan ser despachados, como el que surge de la ley corta de isapres".

"Me hubiera gustado que el Gobierno priorice de mejor manera las urgencias", expresó, añadiendo que "lamentablemente, en un régimen presidencial de cuatro años, se pierde el primero y el último; después nos echan la culpa a nosotros".

Finalmente, el senador valoró que "este no es el proyecto del terror que ingresó hace 10 años, es muy acotado, muy preciso y que tiene una serie de resguardo que hace que esto sea solo para pacientes lúcidos y con enfermedades terminales".

