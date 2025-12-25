Detienen a conductor por circular a 193 km/h en la Ruta 68

Un conductor terminó detenido luego de ser detectado desplazándose a una velocidad extremadamente superior a la permitida en la Ruta 68, superando ampliamente el límite establecido de 120 km/h.

El procedimiento se registró cerca de las 10:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 52 de la vía, en el tramo que conecta hacia Santiago, mientras personal de Carabineros efectuaba fiscalizaciones preventivas de tránsito.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el vehículo fue captado por un radar láser circulando a 193 km/h, motivo por el cual el sujeto fue arrestado por conducción temeraria, debido al grave peligro que esta acción representa para la seguridad vial y la integridad de quienes transitan por el sector.

