Municipalidad de Providencia lleva la Navidad a niños hospitalizados en el Calvo Mackenna

Mientras muchas familias celebraban la Nochebuena en sus hogares, 145 niños, niñas y adolescentes debieron pasar la Navidad internados en el Hospital Luis Calvo Mackenna. Hasta el recinto llegó una delegación de la Municipalidad de Providencia para acompañarlos y entregar un momento de alegría en una fecha especialmente sensible para quienes enfrentan procesos de hospitalización.

La visita fue encabezada por el alcalde Jaime Bellolio, quien junto a funcionarios municipales recorrió diversas unidades clínicas del hospital, entre ellas Lactantes, Segunda Infancia, Cirugía y Oncología. La comitiva fue recibida por el director del establecimiento, el doctor Michel Roger, con quien compartieron la jornada y el contacto directo con los menores y sus familias.

“Hoy día estamos acá porque hay 145 niños, niñas y adolescentes que tuvieron que pasar su Navidad en el Hospital Luis Calvo Mackenna, acompañados, por supuesto, de sus familiares, y también de todo el personal que hace que esta estadía sea lo más agradable posible”, señaló el alcalde Bellolio durante la actividad.

En la misma línea, la autoridad comunal explicó el sentido de la iniciativa. “Nosotros quisimos, como ya es tradición, poder acompañarlos a través de cuentacuentos y de regalos para cada uno de estos niños, niñas y adolescentes”, señaló el alcalde Bellolio durante la actividad".

El recorrido incluyó la participación de un cuentacuentos, que aportó un ambiente lúdico y cercano, además de la presencia de funcionarios caracterizados como ayudantes de Santa Claus, quienes entregaron regalos especialmente seleccionados según la edad y características de cada niño y niña hospitalizada.

“Tenemos desde bebés recién nacidos hasta adolescentes de 17 años, y la idea es poder alegrarles un poquito este día que sabemos que es diferente cuando se pasa dentro de un hospital”, agregó el jefe comunal.

Desde el recinto asistencial, el director del Hospital Luis Calvo Mackenna, doctor Michel Roger, valoró la iniciativa y subrayó su impacto en los pacientes pediátricos y sus familias. “Nuestro afán es que todos los niños, niñas y adolescentes que, debido a su condición, deben pasar estos días hospitalizados o en exámenes y atenciones médicas, tengan el derecho a vivir la magia de la Navidad”, afirmó.

“Es una forma de decirles: ‘No importa dónde te encuentres ni en qué condición, la Navidad llega a todas partes’”, agregó.

La Municipalidad de Providencia informó que esta visita forma parte de un programa más amplio de celebraciones de fin de año, que durante 2025 contempló la entrega de cerca de 2.000 regalos a niños y niñas de la comuna, reforzando así su compromiso con el acompañamiento y el bienestar de la infancia.

PURANOTICIA