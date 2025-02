Senador Flores por masivo corte de luz: “Chile sigue siendo débil en normas regulatorias”

Como “deficitarias” calificó el senador Iván Flores las normas regulatorias en Chile, señalando que “no puede ser que todo un país quede prácticamente de rodillas tras este blackout”.

El senador solicitó, además, modificar el decreto que regula los sistemas de telecomunicaciones, exigiendo mayor autonomía para las antenas para evitar las fallas ocurridas en el día de ayer.

“Después del blackout vivido, con todas sus consecuencias económicas, sociales, de seguridad y salud entre otras, se ha mostrado que Chile todavía es muy deficitario en materia regulatoria, las empresas no pueden hacer lo que sencillamente estimen hacer o vulneren la norma. Hay que ser mucho más preciso y mucho más contundente en aquello”, indicó.

“Estamos revisando con un equipo de expertos una propuesta que hacerle al gobierno para que podamos mejorar no solamente la legislación, sino que para que el gobierno también mejore la relación con el sector privado en beneficio de la ciudadanía”, sostuvo el senador.

Sobre las comunicaciones, el presidente de la comisión de Seguridad, precisó que “estimamos que la autonomía de cuatro horas para las antenas se debe ampliar, para ello, envié un oficio al Presidente de la República y al ministro de OOPP y Telecomunicaciones, pidiendo se modifique el decreto respectivo. Es una acción que no podemos modificar desde el Congreso”.

“En concreto, estamos pidiendo el aumento de la autonomía mínima de antenas telecomunicaciones, actualmente de cuatro horas, y que se comunique a través de la alerta SAE la declaración de estado de excepción y los toques de queda, de tal forma que toda la ciudadanía pueda informarse en situaciones tan graves como las que se vivió en prácticamente todo el país en el día de ayer”, complementó.

El oficio enviado señala que “la autonomía de las antenas que mantienen operativas las telecomunicaciones es un punto relevante y directamente relacionado. De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 60, de 12 de mayo de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, los operadores deben asegurar la continuidad de las comunicaciones frente a contingencias mediante un sistema de respaldo de energía eléctrica".

Y agrega que "para la infraestructura de nivel 1 la norma establece un mínimo de autonomía de 48 horas, y para la infraestructura de nivel 2, un mínimo de 4 horas continuas. Teniendo en consideración que ante emergencias de diversa índole como catástrofes naturales o fallos como el ocurrido ayer, el corte se puede extender por más de 4 horas y mantenerse comunicados es esencial, considero que es necesario aumentar el mínimo de horas continuas que el operador debe asegurar la continuidad de los servicios”.

“La autonomía de las antenas no es el único punto a considerar. Las compañías de telecomunicaciones dejaron de prestar servicios o éstos fueron intermitentes incluso antes de las cuatro horas de autonomía a que están obligados los operadores, lo que refleja un problema relacionado con el tráfico de datos y no necesariamente con la interrupción del suministro eléctrico", continúa.

"Este problema afecta no solo las comunicaciones entre particulares o el acceso a medios de información, sino que también interrumpió la comunicación con los servicios de emergencia, por lo que, ante cualquier situación de urgencia de salud, seguridad o incendio, era imposible comunicarse con dichos servicios”, dice el texto.

“En vista de aquello, es que se hace urgente robustecer la infraestructura de telecomunicaciones del país, desde modificaciones normativas que permitan aumentar el mínimo de horas de autonomía exigidas a los operadores, hasta la implementación de medidas que permitan mantener activas las comunicaciones ampliando la capacidad de las redes, implementando estrategias de seguridad, redundancia, diversidad, modularidad y automatización”, finaliza el oficio.

