Senador Flores por destitución de Isabel Allende dice que "el TC actuó conforme a derecho, nos duela o no"

El senador DC, Iván Flores, hizo un llamado a la calma en materia política, refiriéndose a la decisión del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende (PS), a raíz de la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

Al respecto, señaló que “ya estamos casi terminando esta gira en la India, que ha sido tremendamente exitosa, quizás la más importante de los últimos años; enredarla en cuestiones que son más bien de índole político y de tensiones al interior del oficialismo, no solamente no ayuda a concluir bien esta esta exitosa gira, sino que además podría enredar un poco más las cosas”.

Agregó que “creo que hoy día el dolor que tiene el Partido Socialista, por cierto que debe ser legítimo, están perdiendo hoy a una de sus principales figuras y han perdido a otra que es la exministra María Fernández, por el mismo caso, donde hubo claramente desprolijidad por parte de quienes debieron haber advertido formalmente que ese proceso no se podría hacer y por lo tanto se habían resuelto las cosas".

Sin embargo, agregó, "el proceso avanzó hasta que se firmó un contrato. Hoy día el dolor del PS no se puede transformar en una suerte de máxima tensión política, donde por lo que he leído en la prensa, dirigentes del Partido Socialista amenazan con retirarse del Gobierno, cosa que no creo porque son demasiados los cargos que proporcionalmente tiene el Partido Socialista, tanto en el Gobierno central como en regiones”.

Finalmente, el senador Flores señaló que “esto de que el responsable sea el presidente de la República tampoco, pues porque lo que sí hay que reconocer, por doloroso que sea, es que el Tribunal Constitucional actuó conforme a derecho, nos duela o no nos duela, actuó conforme a derecho”.

PURANOTICIA