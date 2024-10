Senador Flores por denuncia contra Monsalve: "Ha sido brutal"

El senador Iván Flores (DC) se refirió a la denuncia contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por abuso sexual.

En conversación con Radio Duna, Flores sostuvo que “los del subsecretario Monsalve ha sido brutal”. “Esto lo supo La Moneda el día lunes 14 y el subsecretario siguió en esa función tan crítica tan difícil tan de coyuntura que tiene un subsecretario del Interior en un país que está justo en el momento en que se toman decisiones radicales”, señaló.

El parlamentario afirmó que “la pregunta es porqué desde el lunes al jueves recién se tomó una decisión. Me imagino yo que habrán investigado qué tanto asidero tenía una denuncia tan recontra delicada como la de una violación ante el Ministerio Público”.

“Entonces, yo me imagino, porque no cabría otra razón, habiéndose conocido el lunes esta situación, me imagino que habrán tratado de chequear y contrachequear antes de tomar ninguna decisión. Yo supongo que ha sido ese el motivo”, complementó.

Además, Flores recalcó que “la justicia tiene que actuar, tiene que intentar demostrar su inocencia, ojalá lo sea, y si no, por Dios que feo”.

Al ser consultado sobre el nombramiento de Luis Cordero como nuevo subsecretario del Interior, Flores indicó que "no me imaginaba a quien podían nombrar en el último año de Gobierno en una cartera tan delicada como es la Subsecretaría del Interior que es la que lleva la relación con las policías, el Ministerio Público, Gendarmería".

El senador aseguró que es "el mejor nombre posible”, dado que “conoce lo que es hoy día la comisión de delitos, el avance del crimen organizado, y lo conoce desde una cartera que ha estado preocupada, no solamente por su relación con Gendarmería y el problemazo carcelario que tenemos a punto de estallar, sino que además porque su relación con las propias policías, con una serie de instituciones en su cartera, lo coloca en una buena posición para decir ‘bueno, me cambié de caballo y ahora vamos a generar un ritmo’, que yo creo que está preparado”.

“Creo que es el personaje correcto y tenemos expectativas. Como dije ayer, le tengo fe a Cordero. En la cartera más difícil se puede tener un funcionario público, creo yo, porque hay mucha expectativa y hay mucha esperanza en lo que puede hacer”, precisó.

