Senador Flores cuestiona reforma de seguridad del Gobierno y la califica como una “aberración jurídica”

El senador DC Iván Flores cuestionó duramente la reforma constitucional impulsada por el Gobierno en materia de seguridad, calificándola como una “aberración jurídica”. El parlamentario advirtió que las facultades que se busca entregar al Presidente de la República tendrían una magnitud equivalente a las contempladas para situaciones excepcionales, como una guerra externa o un estado de sitio.

“El estado de excepción que propone el Gobierno es equivalente a una situación de guerra externa y de estado de sitio. Y eso es inaceptable”, afirmó el parlamentario.

Flores sostuvo que el Ejecutivo debería reconocer que se equivocó y retirar la iniciativa, al considerar que las medidas necesarias para fortalecer la seguridad y enfrentar al crimen organizado pueden implementarse mediante la legislación vigente y nuevos proyectos de ley, sin necesidad de modificar la Carta Fundamental.

“Creo que el Gobierno se ha equivocado, y lo más rápido, lo más corto y lo más honesto debería ser decir: nos equivocamos. Todo lo que pretenden hacer en materia de seguridad, y que vamos a acompañar, se puede hacer sin modificar la Constitución, mucho menos en esta escala de aberración jurídica”, enfatizó.

El senador cuestionó especialmente que la propuesta contemple un mecanismo que, según advirtió, podría permitir restringir libertades y derechos de las personas durante un período de hasta 240 días.

“Que durante 240 días el presidente pueda quitarle las libertades a la gente, cuando sabe que con eso no resuelve el problema de la delincuencia, que se resuelve de otra manera, obviamente con más gestión que con recursos, creo que demuestra que no saben cómo recular. No se atreven a retirar lo que, insisto, es una aberración jurídica”, afirmó.

Flores agregó que resulta difícil comprender la justificación constitucional de la iniciativa, considerando que el actual ordenamiento jurídico ya ha permitido avanzar en una amplia institucionalidad para enfrentar los problemas de seguridad.

“Estas modificaciones constitucionales son bastante absurdas, porque las materias de seguridad que está impulsando el Gobierno, incluyendo materias legales, ya están contenidas en la Constitución. Si no fuera así, ¿cómo hubiésemos creado el Ministerio de Seguridad? ¿Cómo hubiésemos creado un Sistema Nacional de Inteligencia? ¿Qué quieren modificar de la Constitución? La verdad es que no solamente no se entiende, sino que además hay una cuestión completamente incomprensible respecto del objetivo que persigue este Gobierno con esas modificaciones”, sostuvo.

En esta línea, Flores planteó además una preocupación política respecto de la magnitud de las atribuciones que podrían quedar en manos del Presidente de la República de turno.

“Creo que hay premeditación, solo que se equivocan, porque están apostando a perpetuarse en el Gobierno. Si estuvieran pensando en que va a haber alternancia, significaría también entregarle este poder a otro sector político. Yo creo que están pensando efectivamente en quedarse. Pero para quedarse en un país en democracia tienen que ganarse la confianza de la gente”, señaló.

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