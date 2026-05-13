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Senador Flores cuestiona a Presidente Kast tras dichos sobre promesa de expulsar migrantes irregulares: "No se gobierna con metáforas"

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El parlamentario de la DC criticó la falta de coherencia entre el discurso de campaña del entonces candidato presidencial y la realidad.

Senador Flores cuestiona a Presidente Kast tras dichos sobre promesa de expulsar migrantes irregulares: "No se gobierna con metáforas"
Miércoles 13 de mayo de 2026 22:19
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El Presidente José Antonio Kast dijo durante una actividad en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que la promesa que hizo durante la campaña sobre expulsar a 300 mil migrantes irregulares si llegaba a La Moneda debía ser entendida como una “metáfora”.

"Algunos dicen: 'Llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes'. Esa es una metáfora. Si alguien creyó que en un día vamos a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje... Pero a quien quiera volver a entrar a Chile de manera irregular, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar", indicó el Mandatario.

Ante esto, el senador Iván Flores (DC) manifestó su malestar, apuntando a la inconsistencia entre lo prometido por el entonces candidato y la realidad.

"No me sorprende lo que el Gobierno siga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir... No se gobierna con metáforas. Si era así por qué hizo toda una parafernalia anunciando una cuenta regresiva donde todos los días iba dando cuenta. Llegamos al día 40, quedan 39 días y luego 38 días para expulsar a los inmigrantes", declaró el parlamentario.

Según el congresista, "la única expulsión que ha habido en casi tres meses de gobierno fue una expulsión que estaba preparada desde el año pasado. Y quedan todavía de 36 mil a 38 mil personas que tienen orden de expulsión vigente y que no han sido expulsadas".

Finalmente, agregó que "no vengan con historias. O sea, esto no son metáforas, sino para qué se compromete, para qué hay una cuenta regresiva. ¿O fue puro show?".

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