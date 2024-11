Senador Flores calificó como un "error no forzado" la forma en que el gobierno concretó la salida de Eduardo Vergara

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, criticó al gobierno luego de que removiera de la Subsecretaría de Prevención del Delito al militante del PPD Eduardo Vergara y también por la llegada en su reemplazo de la exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, ante lo cual dijo no estar seguro “de que sea una buena solución”.

"El gobierno sigue cometiendo errores no forzados", dijo el legislador en radio Universo.

"Pareciera ser que no fue una salida voluntaria, ni tampoco electoral la del subsecretario Vergara, sino que lo despidieron”, destacó.

Lo anterior se desprende, agregó, “de las palabras del presidente del PPD (Jaime Quintana) a quien no le comunicaron, no se le advirtió y parece que el subsecretario Vergara tampoco sabía, por lo tanto, no es así como que se va no más porque va a enfrentar nuevos desafíos".

Además, recordó que "la postura del Presidente de que aquí no se mueve nadie porque los quiero a todos trabajando. La pregunta es ¿No están todos los días?”.

“Ante un gabinete que claramente está haciendo agua, donde tenemos problemas que no se resuelven y que están comenzando a hacer crisis, como el problema de los hospitales (...) y qué decir de la delincuencia cuando ayer tienen que suspender un punto", criticó el senador de la Democracia Cristiana.

Lo anterior, dijo, "son signos de que no estamos en el camino correcto, ni con la contundencia, ni con la precisión correcta", junto con cuestionar la idoneidad y las competencias de Carolina Leitao, quien dejó la Municipalidad de Peñalolén para asumir en reemplazo de Eduardo Vergara.

"Conozco poco a Carolina Leitao, pero yo no sé qué tanto grado de experiencia tenga en una cartera que ha venido la verdad es que actuando con falta de contundencia", comentó al respecto.

"Hoy día que llegue una exalcaldesa a manejar un tema que tiene que ver con seguridad y que tiene que ser mucho mejor de lo que se ha hecho, la verdad es que yo no estoy seguro de que eso sea una buena solución", afirmó.

PURANOTICIA