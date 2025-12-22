Senador Flores advierte "un nuevo quiebre" en la DC si el Tribunal Supremo expulsa o sanciona a Frei

El senador Iván Flores (DC) abordó la eventual decisión del Tribunal Supremo (TS) de sancionar o expulsar al expresidente Eduardo Frei tras su reunión con el entonces candidato José Antonio Kast.

En conversación con radio Pauta, el parlamentario advirtió que si el TS expulsa o sanciona al exmandatario será “un nuevo quiebre en el partido, con nueva fuga de militantes” y calificó el eventual castigo como desproporcionado, considerando que la reunión fue solicitada por un candidato presidencial.

“Lo único que se hace es tensionar más a la Democracia Cristiana”, manifestó y apuntó a que “una cosa de esta naturaleza y de este tamaño, sabiendo las consecuencias, debía a lo menos haber sido consultado con el Consejo Nacional (…) esto no es la revisión de lo que hizo o dijo un militante común y corriente”.

Por otro lado, el legislador comentó sobre la polémica por las llamadas “leyes de amarre” y argumentó que los funcionarios que han accedido a sus puestos mediante concursos deben contar con estabilidad laboral.

Pese a ello, recalcó que los cargos de confianza política no pueden quedar amarrados y que quienes los ocupan, deben dar un paso al costado cuando cambia el Gobierno, dado que corresponde al nuevo Ejecutivo definir sus equipos.

