Senador Fidel Espinoza califica a ministro Jackson como el "líder de una red de sinvergüenzas"

El senador socialista Fidel Espinoza calificó al ministro Giorgio Jackson como el "líder de una red se sinvergüenzas" y pidió al Presidente Gabriel Boric sacar "a esta tropa que tiene a su alrededor".



En su cuenta de Twitter, el senador publicó un primer mensaje tras conocerse el robo en el Minsiterio de Desarrollo Social: "Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinverguenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia @jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a q me calle q me has hecho llegar".



Luego, publicó "Lo digo con dolor, pero con franqueza Presidente @GabrielBoric porque siempre he dicho que usted es una persona honesta. Si usted no saca a esta tropa de sinverguenzas que tiene a su alrededor, su gobierno se desploma. Esto ya no da para más. Superaron los límites de la frescura".



Por la misma red social le respondió el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez: "El hambre por figurar lo tiene absolutamente descompensado, senador. Acusaciones así de graves necesitan más pruebas que su puro ego. Sea responsable, cuide sus palabras y, si tiene evidencia que sustente sus dichos, entréguela como lo obliga la ley".



Posteriormente, Espinoza le contestó: "Ando feliz trabajando con lluvia en Osorno. Los descompensado son otros Dieguito. Los que hicieron del Ministerio de Vivienda un botín con las fundaciones. No defiendas lo indefendible. Ya superaron todo lo inimaginable. Sé honesto y reconoce que se pasaron".

