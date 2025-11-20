Senador Felipe Kast plantea que "lo que corresponde" es apoyar a Kast para que "el comunismo no gane en segunda vuelta"

El senador y fundador de Evópoli, Felipe Kast, comentó sobre la postura del partido de cara a la segunda vuelta y el resultado de las elecciones parlamentarias.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario abordó la situación de su colectividad tras las elecciones y mencionó que “la ley dice que subsisten los partidos que tienen cuatro parlamentarios electos, ya sean senadores o diputados. Evópoli tiene dos senadores y dos diputados”.

“La apelación la define el Tricel, ni usted ni yo la definimos. En el fondo creemos que tenemos ese argumento legal, pero eso no sustituye la pregunta más de fondo de cómo lograr que Evópoli tenga más tracción cultural, y ahí creo que sí estamos al debe", agregó.

El legislador afirmó que “lo que no quisiera nunca es que Evópoli, para obtener votos, se transformara en un partido que hace lo mismo que Parisi”.

En cuanto a la carrera presidencial, el senador Kast manifestó que “hay una amplia mayoría que quiere un cambio, y yo estoy muy optimista, más allá que hay que hacer una muy buena campaña y no cometer errores en esta segunda vuelta, muy optimista de que ojalá todos se plieguen para que José Antonio Kast sea el próximo Presidente de Chile".

"El día de ayer la Comisión Política de Evópoli, en forma unánime, más allá que todos saben que apoyamos con mucha fuerza y entusiasmo a Evelyn Matthei, quien estoy convencido que habría sido una gran presidenta, pero creo que hoy día lo que corresponde es apoyar también con la misma convicción y fuerza a José Antonio Kast para que el comunismo no gane en la próxima vuelta, y los números me hacen ser optimista”, indicó.

PURANOTICIA