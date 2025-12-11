Presidenta del FA criticó rol de voceros de Jara tras desmarques por dichos sobre Machado

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, abordó los dichos de la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado y los desmarques posteriores de sus voceros Francisco Vidal (PPD) y Alejandra Krauss (DC).

“Es evidente que hay opiniones distintas respecto a la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por TV y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”, señaló en el debate la aspirante a La Moneda.

En diálogo con radio Infinita, la exdelegada presidencial de la región Metropolitana se refirió al rol de los voceros en el manejo interno por las declaraciones de la candidata. “Yo soy más de la idea de que cuando uno está en esos espacios, es bueno escuchar su mejor versión, y que creo que ha sido suficientemente clara”, dijo.

Y luego agregó: “Yo soy más de la idea de que los voceros deben acompañar ese trabajo, más que dar su opinión mediante la prensa”.

Sobre su propia postura, señaló: “Yo ayer, por ejemplo, tenía algunas dudas sobre algunos aspectos del debate y fueron totalmente aclaradas durante el día, y que creo que es la forma en que uno tiene que trabajar cuando está en colectivo”.

Con todo, la timonel del FA destacó que Jara “ha sido muy clara de que en Venezuela hay una dictadura y su posición respecto al dictador (Nicolás) Maduro también es muy clara”.

Consultada si María Corina Machado califica en el concepto de golpista, Martínez respondió que “no, yo creo que ahí hay versiones diversas y creo que no es tan relevante en este momento discutir eso”.

