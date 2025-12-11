Más de un millón y medio de licencias de conducir se tramitaron durante 2024

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó las Estadísticas de Licencias de Conducir 2024, informe que presenta el panorama nacional de la emisión de documentos habilitantes para conducir vehículos motorizados. Durante el año 2024 se tramitaron 1.638.108 licencias en el país, entre nuevas y renovaciones.

El reporte señala que se emitieron 339.122 licencias nuevas, mientras que 1.298.986 correspondieron a renovaciones, resultados que reflejan una demanda sostenida y elevada continuidad en la renovación del documento por parte de los conductores.

Respecto de la distribución por tipo de licencia, la clase B -correspondiente a vehículos livianos particulares- concentró la mayor cantidad de trámites, con más de 1.1 millones de documentos emitidos en el país.

En segundo lugar, se ubican las licencias clase D (vehículos especiales como tractores, grúas, entre otros) y las licencias profesionales (principalmente A2 y A4), que en conjunto fueron 167 mil emisiones, evidenciando una participación relevante dentro de la estructura general de otorgamiento de licencias.

A nivel territorial, la mayor cantidad de licencias se registró en la región Metropolitana, con 596.050 documentos; seguida por Valparaíso y Biobío con 173.997 y 143.287 documentos, respectivamente.

Otras regiones mostraron variaciones relevantes, tanto en la emisión de nuevas licencias como en renovaciones, configurando un panorama heterogéneo según la distribución poblacional y la actividad local.

Los tabulados publicados también caracterizan la participación relativa de cada clase de licencia dentro del total anual, evidenciando un predominio sostenido de la clase B (68,9%) y una presencia acotada de las clases E y F, que en conjunto representaron la menor cantidad de emisiones en el total nacional (1,1%).

Asimismo, se observan diferencias cuantitativas entre las licencias asociadas a motocicletas y las licencias profesionales, con niveles de emisión que mantienen la tendencia de años anteriores.

La publicación de Licencias de Conducir 2024 analiza y consolida la información reportada por las Direcciones de Tránsito del país, proporcionando una visualización precisa y estructurada de la cantidad y composición de los tramites efectuados durante el año.

Asimismo, detalla la distribución de las emisiones según clase de licencia y región, y según clase y sexo, ofreciendo una caracterización integral del comportamiento nacional en materia de otorgamiento de documentos de conducción.

