Senador Espinoza afirma que el Presidente Boric "es una persona honesta" que se "rodeó de deshonestos"

El senador Fidel Espinoza (Partido Socialista) se refirió a las consecuencias que está dejando para el Gobierno el escándalo del caso ProCultura, que afecta a militantes del Frente Amplio y también alcanzó al mandatario tras la filtración de una conversación.

En diálogo con radio Cooperativa el parlamentario catalogó como "vergonozosa" la posición del Frente Amplio respecto a la investigación.

“El partido del Presidente debería pedir perdón al país por todo lo que su gente realizó en el caso de todas las fundaciones”, mencionó.

“Le robaron a la gente más humilde del país y generaron un mecanismo para recaudar recursos de financiamiento político. Eso está más que claro, porque esto no solamente fue con Democracia Viva en Antofagasta, sino que también en el Maule y otras regiones del país", agregó Espinoza.

“Está comprobado que hubo hechos absolutamente ilícitos con fondos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo destinados a la gente de la línea de campamentos y, por lo tanto, más que ir contra un fiscal que está investigando, debiesen respetar primero la institucionalidad -el poder autónomo de los diferentes estamentos del Estado- y dejar que la investigación siga su curso”, complementó.

“En Chile no tiene que haber privilegiados de ningún tipo en las investigaciones. Su actuar deja mucho que desear, porque ellos fueron los que llegaron a la política a 'renovarla' y ser los superiores morales que creían, pero miren lo que en tres años nos han dejado como legado”, criticó.

Consultado por la figura del Presidente y su credibilidad, Espinoza dijo que aunque la máxima autoridad “es una persona honesta” y “no tiene" dudas de aquello”, se “rodeó de deshonestos que han complicado su gestión”.

“Eso es un hecho de la causa, está más claro que sus amigos traicionaron la buena fe de un Presidente que creo nunca en su vida ha tenido un acto impropio, un acto falto de probidad”, añadió el legislador.

“Siempre voy a decirlo así, porque me han criticado que yo poco menos le he pegado con críticas al Presidente, jamás. Siempre he votado a favor de sus proyectos de ley, defiendo su figura, pero no la de quienes lo acompañaron”, aclaró Espinoza.

“El error del mandatario fue mantener a algunos como Miguel Crispi demasiado tiempo, porque ellos tenían pleno conocimiento de lo que estaban haciendo en cada una de las regiones del país en donde cometieron estos actos que son lamentables”, finalizó el senador.

PURANOTICIA