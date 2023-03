Senador Elizalde y rechazo en la Cámara a legislar la reforma tributaria: "Le da un portazo a un diálogo democrático"

El ex presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), se refirió al rechazo en la Cámara de Diputados de la reforma tributaria presentada por el Gobierno.

En conversación con T13 Noche, sostuvo que "el rechazo de la Cámara de la idea de legislar, es decir, la votación en general en contra de la reforma tributaria, es una mala noticia porque le da un portazo a un diálogo democrático".

"Ni siquiera se puede avanzar en el proyecto porque los sectores que tenían aprehensiones respecto a determinados puntos perfectamente podían haber votado en contra de esos puntos en específico. Pero aquí lo que se dijo es: 'no se conversa, no se discute, no se tramita esta iniciativa'", agregó.

En esta línea, el senador afirmó que "requerimos una reforma tributaria porque es la única forma de contar con los recursos necesarios para financiar el gasto social. Esta reforma tiene que ser progresiva, es decir, los que tiene y ganan más tienen que contribuir más. Con esto se cierra esta posibilidad", señaló.

Respecto a las opciones que tiene el Ejecutivo para presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria, comentó que "el Gobierno puede esperar un año, pero es mucho tiempo. La segunda alternativa es insistir en la Cámara de revisión, en este caso en el Senado, pero se requiere dos tercios para aprobar la idea de legislar y continuar con la tramitación legislativa, un quórum muy alto",

"La otra alternativa es que el Gobierno presente un proyecto distinto y ver si hay condiciones de su aprobación. Creo que es importante que actuemos con responsabilidad y con voluntad de entendimiento para algo que es imprescindible para el país", añadió.

Asimismo, destacó que "en el 2019, con el estallido, todos señalaban que era imprescindible avanzar en políticas sociales, enfrentar las desigualdades y erradicar los abusos. Eso requiere de financiamiento".

"Una reforma tributaria es lo que permitiría, por ejemplo, mejorar la PGU, y otras políticas sociales que hemos demandado, que el propio Gobierno ha anunciado, pero que ahora se han quedado sin recursos", manifestó el militante del PS.

En este sentido, señaló que "hay que explorar alternativas. El ministro de Hacienda está conversando con los distintos actores. Sobre esa base tendrá que evaluarse cuál es el mejor para avanzar en esta iniciativa, que es fundamental para financiar el gasto social en favor de los sectores medios y vulnerables".

PURANOTICIA