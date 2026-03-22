Senador Diego Ibáñez presiona por apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU y advierte costo de no respaldarla

En medio de las definiciones políticas que comienzan a marcar el rumbo presidencial, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, abordó la posibilidad de que Michelle Bachelet vuelva a competir por La Moneda y llamó a respaldar su eventual candidatura.

Durante su participación en Mesa Central de Canal 13, el parlamentario fue consultado por el rol que podría jugar el gobierno ante ese escenario, especialmente considerando que no existirían señales claras de apoyo desde el oficialismo.

En ese contexto, Ibáñez fue categórico al referirse a la relevancia de la exmandataria. “Es muy poco patriota no apoyar una candidatura de un prestigio internacional, fuerte, consistente en materia de derechos humanos, con una trayectoria impecable”, afirmó.

El senador fue más allá y advirtió que una decisión en sentido contrario podría tener efectos políticos importantes. “Perderíamos una oportunidad enorme de poner a Chile en el centro del tablero global”, sostuvo, agregando que “habría varios puentes rotos si la decisión no es apoyar a la expresidenta Michelle Bachelet”.

Además, el legislador también abordó el escenario económico, donde expresó preocupación por el rumbo de algunas medidas impulsadas por el Ejecutivo. A su juicio, existe “incertidumbre” frente a propuestas como eventuales cambios en el MEPCO, recortes en gratuidad y ajustes tributarios.

Ibáñez planteó que el déficit fiscal es un problema que viene arrastrándose desde administraciones anteriores. Según detalló, durante el segundo gobierno de Bachelet alcanzó 2,3 puntos del PIB, mientras que en la segunda administración de Sebastián Piñera llegó a 4,9 puntos, en un contexto marcado por la pandemia.

En contraste, destacó que durante el gobierno de Gabriel Boric el déficit promedió 1,7 puntos del PIB, subrayando además que en 2022 se registró superávit fiscal tras varios años de aumento de la deuda pública.

Finalmente, el senador cuestionó las propuestas de rebajar impuestos a grandes empresas. “Sin alternativas de recaudación, lo que se está haciendo es profundizar el déficit”, advirtió, señalando que estas medidas terminarían beneficiando principalmente a los sectores de mayores ingresos.

En esa línea, indicó que propuso al Ministerio de Hacienda avanzar en una discusión más amplia, instalando mesas de trabajo con especialistas para revisar herramientas como el MEPCO, cuyo origen se remonta al segundo gobierno de Bachelet.

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