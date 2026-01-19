Senador De Urresti advierte que "es imprescindible discutir las dos reformas políticas"

El senador socialista Alfonso de Urresti asumió la coordinación de una reforma constitucional destinada a modificar el sistema político.

La iniciativa, ya aprobada por el Senado y pendiente de votación en la Cámara de Diputados desde hace cuatro meses, establece un “umbral” de representación -5% de los votos o al menos ocho parlamentarios- para que los partidos puedan elegir diputados. Además, incorpora una nueva causal de cesación del cargo para quienes renuncien a sus partidos o bancadas.

Impulsada por senadores del PS, PPD, RN, UDI y Evópoli, la propuesta nunca ha contado con urgencia legislativa por parte del Ejecutivo.

En un foro del CEP, la ministra Macarena Lobos reconoció que existe un diagnóstico compartido sobre la necesidad de renovar el sistema político. Sin embargo, De Urresti advirtió en entrevista con La Tercera que “hay mucha resistencia por partes interesadas, particularmente en la Cámara de Diputados”. Aun así, subraya que en el Senado se logró una amplia mayoría y que “si se lleva a discusión, no cabe duda que se va a lograr una mayoría”.

El parlamentario insistió en que ambas reformas -la del gobierno y la de los senadores- deben avanzar en paralelo. “Es imprescindible poner las dos reformas. No veo viabilidad de solo sacar una de ellas, si no, sería simplemente un esfuerzo estéril”, enfatiza. En esa línea, valora la declaración conjunta de RN y UDI que pidió tramitarlas simultáneamente.

Respecto al contenido, De Urresti se mostró abierto a ajustes: “Se pueden discutir los umbrales, los guarismos. Nadie tiene que enamorarse de sus proyectos. Lo que sí tiene que haber es un consenso y una convicción de avanzar”. A su juicio, la gobernabilidad requiere partidos con instrumentos para evitar la dispersión y gobiernos con claridad sobre sus mayorías parlamentarias.

El debate político se tensiona además por la decisión del PS de congelar su relación con el Frente Amplio y el PC.

De Urresti calificó la actitud de esos partidos como “una deslealtad profunda respecto de la función de gobierno” y lamentó que se trate de “un desmarque que denota poca voluntad de trabajo conjunto”. Aunque reconoce que el Presidente Boric precisó que el proyecto no era un mensaje presidencial, criticó “lo desleales que son las declaraciones de estos dos partidos hacia sus compañeros de coalición”.

El senador también respondió a las críticas del diputado Luis Cuello (PC), quien pidió autocrítica por la ley Naín-Retamal. “Ellos están tratando de salvarse solos. Eso no es correcto. La autocrítica tendremos que hacerla como gobierno, en general”, replicó, recordando que, en otras leyes, como la de Permisología, él mismo manifestó observaciones en sala.

Pese a las tensiones, De Urresti reafirmó su apuesta por la unidad: “Soy un impulsor de la unidad más amplia de la izquierda y la centroizquierda, pero uno ve poca solidaridad. Espero que se pueda rectificar esta situación”.

Finalmente, sobre el caso de Julia Chuñil en su región, cuestionó las intervenciones anticipatorias de algunos sectores: “Haber adelantado posiciones, el haber conjeturado opiniones que hoy están absolutamente desvirtuadas, es un muy mal precedente. Hay que sacar lecciones, porque no fueron prudentes algunas intervenciones anticipatorias sobre el caso”.

PURANOTICIA