Senador Daniel Núñez reconoce errores del PC en el gobierno de Boric y anticipa una oposición “constructiva” ante Kast

A semanas del cierre del actual ciclo político, el senador Daniel Núñez abordó el rol que tuvo el Partido Comunista en la administración del Presidente Gabriel Boric, reconociendo errores y limitaciones durante los cuatro años de gobierno. En una entrevista con El Mercurio, el parlamentario planteó la necesidad de una reflexión interna y delineó el tipo de oposición que ejercerá su colectividad en el próximo período.

Desde su experiencia en distintos roles políticos, Núñez sostuvo que el PC ha aprendido a desempeñarse tanto en el oficialismo como en la oposición. “Tenemos la experiencia en los últimos 10 o 12 años de ser parte de un Gobierno, por lo tanto, creo que hemos aprendido bastante bien a desempeñarnos en un Gobierno; como también nos ha tocado estar en el lugar de ser oposición, así que no tenemos ningún problema en el papel que nos toque desempeñar”, afirmó.

En esa línea, reconoció que la participación del PC en el Ejecutivo implicó responsabilidades y errores. “Hemos tenido un papel destacado en el Gobierno del Presidente Boric, lo que, por supuesto, nos entrega responsabilidades; hemos cometido errores y hemos sido parte de un Gobierno que ha tenido limitaciones, es parte del proceso de autocrítica”, señaló, agregando que este análisis será parte de un debate que se desarrollará en los próximos meses. “Nosotros tenemos que hacer una reflexión como PC respecto de nuestra experiencia de Gobierno y, en eso, tenemos que sacar las reflexiones con mucha calma. Es un debate político que viene en los próximos meses”, complementó.

Al evaluar la agenda legislativa del Ejecutivo, el senador fue crítico respecto de algunos proyectos. Sobre negociación colectiva, afirmó que el avance fue tardío. “En materia de negociación colectiva llegó muy tarde. El proyecto de ley que establece negociación colectiva por ramas o sectores de la producción, con la atomización que hay de las formas productivas, hay una tendencia estructural al debilitamiento de los sindicatos. Yo echo de menos ese proyecto de ley, que fue anunciado en las últimas semanas y eso más parece un saludo a la bandera que una voluntad real”, sostuvo.

También se refirió a la tramitación de la Ley Naín-Retamal, cuestionando la conducción legislativa del Gobierno. “La verdad es que el Gobierno no tenía el control de la agenda legislativa, eso estaba impuesto por quien tenía mayoría en la Cámara y en el Senado”, explicó, apuntando a que los plazos acelerados impidieron una revisión más profunda. A su juicio, “era clave que la promulgación se hiciera con los plazos normales y eso hubiera permitido recurrir al Tribunal Constitucional, que yo creo hubiese corregido algunos de los errores garrafales que tiene esta ley”.

De cara al próximo gobierno, Núñez aseguró que el PC asumirá una oposición dialogante frente a la administración del presidente electo José Antonio Kast. “Estamos en disposición a conversar la agenda de seguridad que tenga el Gobierno de José Antonio Kast”, afirmó, mencionando iniciativas impulsadas desde su sector, como el proyecto para tipificar la usura extorsiva conocida como “gota a gota”.

En materia económica, sin embargo, marcó diferencias claras. “No estamos de acuerdo con lo que se ha dicho de rebajar impuestos a las grandes empresas y tampoco compartimos que se pueda desregular a mansalva, como las 40 horas o la indemnización por años de servicio”, advirtió. Aun así, recalcó que el PC buscará incidir desde una postura propositiva. “El PC será una oposición que nosotros hemos llamado va a ser constructiva, es decir, (...) va a estudiar las propuestas del Gobierno, no va a priori a rechazarlas, pero va a ser muy claro que no estamos disponibles a retroceder en conquistas sociales ni en libertades, y también vamos a proponer”.

Consultado por la posibilidad de un escenario de movilización social, el senador fue enfático en señalar que su partido no define ese tipo de acciones. “El PC no decreta si hay o no movilizaciones”, sostuvo. No obstante, advirtió que determinadas decisiones del próximo gobierno podrían generar una reacción ciudadana espontánea. “Si el Gobierno de José Antonio Kast aplica un recorte fiscal como el que se ha anunciado de millones de dólares draconiano y termina con derechos sociales, restringe la gratuidad en la educación, paraliza obras públicas emblemáticas y termina con subsidios, no vamos a ser los comunistas los que decretemos la movilización, la gente va a salir sola, porque es su legítimo derecho a manifestarse en democracia”.

Finalmente, Núñez subrayó la importancia de la unidad en el progresismo para el nuevo ciclo político. “Tenemos la responsabilidad política y el PC está apostando a la unidad de las fuerzas progresistas para el período que viene. Yo no imagino que al 11 de marzo siga este clima de recriminaciones o de división y que terminemos regalando espacios de poder en la Cámara de Diputados a la derecha, no me lo imagino”, concluyó.

PURANOTICIA