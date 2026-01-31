Senador Daniel Núñez reconoce errores del Partido Comunista en el Gobierno y llama a reflexión interna

A semanas del cierre del actual ciclo político, el senador Daniel Núñez abordó el rol que tuvo el Partido Comunista en la administración del Presidente Gabriel Boric, reconociendo errores y limitaciones durante los cuatro años de gobierno. En entrevista con El Mercurio, el parlamentario planteó la necesidad de una reflexión interna y definió el tipo de oposición que ejercerá su colectividad en el próximo período.

Núñez destacó que el PC ha acumulado experiencia tanto en el oficialismo como en la oposición. “Tenemos la experiencia en los últimos 10 o 12 años de ser parte de un Gobierno (…) como también nos ha tocado estar en el lugar de ser oposición”, afirmó, señalando que su partido está preparado para asumir cualquiera de los roles políticos que le correspondan.

En ese marco, reconoció que la participación del PC en el Ejecutivo implicó responsabilidades directas. “Hemos tenido un papel destacado en el Gobierno del Presidente Boric, lo que, por supuesto, nos entrega responsabilidades; hemos cometido errores y hemos sido parte de un Gobierno que ha tenido limitaciones”, sostuvo, adelantando que el debate interno vendrá en los próximos meses.

Respecto a la agenda legislativa, el senador fue crítico en áreas como la negociación colectiva, indicando que el impulso del Ejecutivo fue tardío. Según planteó, el proyecto para negociación colectiva por ramas llegó “muy tarde” y que anunciarlo en las últimas semanas del mandato se asemeja más a un “saludo a la bandera” que a una voluntad real de concretarlo.

También se refirió a la tramitación de la Ley Naín-Retamal, asegurando que el Gobierno no tuvo control de la agenda legislativa. A su juicio, los plazos acelerados impidieron una discusión adecuada y señaló que, con tiempos normales, habría sido posible recurrir al Tribunal Constitucional para corregir lo que calificó como “errores garrafales”.

De cara al próximo gobierno, Núñez afirmó que el PC asumirá una oposición dialogante en temas de seguridad frente a la administración del presidente electo José Antonio Kast. “Estamos en disposición a conversar la agenda de seguridad”, dijo, mencionando propuestas impulsadas desde su sector, como el proyecto para tipificar la usura extorsiva conocida como “gota a gota”.

Sin embargo, en materia económica marcó diferencias tajantes: rechazó rebajas de impuestos a grandes empresas y advirtió que no aceptarán retrocesos en conquistas sociales. Núñez subrayó que el PC será una oposición “constructiva”, pero clara en sus límites, y advirtió que si el próximo gobierno aplica recortes drásticos o elimina derechos sociales, la movilización podría surgir sin que el partido la convoque, porque “la gente va a salir sola”. Finalmente, llamó a la unidad del progresismo para evitar divisiones que terminen entregando espacios de poder a la derecha.

