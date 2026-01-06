Senador Daniel Núñez estima que José Antonio Kast se va a alinear con las políticas de Trump

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, cuestionó duramente la captura de Nicolás Maduro realizada por fuerzas militares estadounidenses bajo el mando de Donald Trump.

Según explicó en Radio Universidad de Chile, lo ocurrido “afecta a todo el mundo, porque se está rompiendo con el derecho internacional y con principios que son básicos del orden que se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial".

El parlamentario subrayó que esos principios se vinculan con “el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de los conflictos y la no intervención".

En esa línea, acusó que “Trump, que representa lo que uno pudiera llamar un imperialismo senil, se inyecta esteroides para revivir y está generando un neocolonialismo, o sea, él dice ‘soy el poder militar del mundo y yo defino quién gobierna o no en un país’”.

Para Núñez, “lo más grave de todo es este descaro que tiene para decir que además él administra y pone los intereses de Estados Unidos, en este caso el interés por el petróleo, por sobre cualquier otra consideración y eso es un neocolonialismo, es algo nunca antes visto en el mundo”.

El senador advirtió que este escenario “nos va a llevar a una situación de descalabro y de conflictos de toda envergadura que son muy riesgosos para la humanidad”.

También expresó inquietud respecto de la postura que podría adoptar José Antonio Kast, señalando que “da la impresión que José Antonio Kast se va a alinear con la política internacional de Donald Trump, lo cual creo que es gravísimo, porque pone en riesgo la soberanía nacional de Chile”.

Finalmente, Núñez enfatizó que “Donald Trump no cree en la democracia, ya lo demostró, él cree en los intereses de Estados Unidos y, por lo tanto, si el día de mañana él dictamina que para los intereses de Estados Unidos el litio o el cobre son fundamentales, probablemente va a hacer acciones para asegurar esos recursos en desmedro de Chile”.

PURANOTICIA