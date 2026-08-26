Senador Daniel Núñez apunta contra Arrau por reforma de seguridad: “No sé qué estaba fumando”

El senador comunista Daniel Núñez cuestionó duramente la reforma constitucional en materia de seguridad y apuntó directamente contra el ministro Martín Arrau, a quien criticó por el contenido de la iniciativa y su orientación política.

En entrevista con Radio Infinita, el parlamentario sostuvo que el proyecto ya no tendría viabilidad política y calificó su contenido como autoritario.

“Yo creo que a esta altura la reforma constitucional en materia de seguridad está muerta. Fue algo con claros tintes autoritarios”, aseguró el senador.

Núñez también lanzó duras críticas contra el ministro Arrau, señalando que “parecía más ministro de Pinochet que ministro, digamos, de un gobierno democrático”.

En esa línea, el parlamentario del PC sostuvo que la iniciativa no contaría con los votos necesarios para avanzar en el Congreso.

“Yo creo que esa reforma ya murió. Yo no veo por dónde pueden llegar a los votos que necesitan. Son 29. Basta que la oposición esté ordenada con sus parlamentarios electos, que somos 23, y ellos no pueden sacar los votos que se requiere”, analizó.

El senador también cuestionó el contenido de la propuesta y planteó que uno de sus objetivos sería sancionar las posiciones disidentes.

“Ahí lo que quisieron fue castigar al que piensa distinto, al que exprese una disidencia. Yo creo que es algo muy raro esto de la reforma constitucional. No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”.

Núñez vinculó además la iniciativa con la participación de Arrau en el segundo proceso constitucional, donde se desempeñó como convencional.

“Yo creo que el ministro Arrau quedó traumado con la discusión del segundo proceso constitucional. Él fue convencional en esa etapa. Entiendo que muchas de estas propuestas venían en el segundo proceso constitucional. Bueno y hay gente que cuando es tan fanática ve una oportunidad y vuelve con las mismas ideas que fracasaron”, comentó.

Finalmente, el senador comunista sostuvo que el ministro habría intentado impulsar una nueva discusión constitucional mediante esta reforma, aunque, a su juicio, la propuesta carece de respaldo político para prosperar.

Y concluyó que “mi sensación es que él trató de hacer un proceso constitucional exprés a través de esta reforma, inspirado en ideas que ya él había planteado, y bueno, esto no tiene apoyo político”.

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