Desbaratan organización criminal juvenil dedicada al robo violento de vehículos en Maipú: hay 9 detenidos

Carabineros desbarató una organización criminal juvenil dedicada al robo violento de vehículos en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

Personal del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) dio cumplimiento a una orden judicial de detención, entrada y registro e incautación a determinados domicilios de interés por el robo con violencia e intimidación de un vehículo motorizado ocurrido en julio.

Lo anterior, en el marco de un proceso investigativo llevado junto al Ministerio Público, a raíz de delitos violentos que afectan al parque automotor, donde se logró identificar y posicionar a una organización criminal compuesta en su mayoría por niños y adolescentes que se dedicaban a la comisión de estos iliciticos.

En total, se logró la detención de nueve individuos, cinco en investigación y cuatro en flagrancia. Además, se incautó un vehículo de interés investigativo, radios portátiles y teléfonos celulares, clorhidrato de cocaína, marihuana a granel y una pesa digital.

Cabe señalar que todos los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

(Imagen: Carabineros)

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