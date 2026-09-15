Nacimientos, matrimonios y acuerdos de unión civil aumentaron en junio de 2026, según el INE

El número de nacimientos, matrimonios y Acuerdos de Unión Civil (AUC) aumentó interanualmente durante junio de 2026, de acuerdo con las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales.

NACIMIENTOS

Durante el sexto mes del año se registraron 12.080 nacimientos en el país, de los cuales el 50,9% correspondió a hombres y el 49,1% a mujeres.

La cifra representa un aumento de 1,7% respecto de junio de 2025.

Al analizar los nacimientos según la edad de la madre, el grupo que concentró el mayor porcentaje fue el de 30 a 34 años, con un 29,9% del total, equivalente a 3.611 nacidos vivos.

Le siguieron las madres de entre 25 y 29 años, con un 25,4%, correspondiente a 3.068 nacidos vivos.

MATRIMONIOS Y ACUERDOS DE UNIÓN CIVIL

En cuanto a los matrimonios, las estadísticas del INE registraron un total de 3.937 enlaces durante junio, lo que representa un crecimiento de 21,2% en comparación con el mismo mes de 2025.

Por su parte, los Acuerdos de Unión Civil (AUC) alcanzaron los 2.470, cifra que significó un alza interanual de 55,2%.

Del total de acuerdos registrados, el 91% correspondió a parejas de distinto sexo. En tanto, los AUC entre hombres representaron el 4,7%, mientras que aquellos entre mujeres llegaron al 4,3%.

DEFUCIONES

En materia de defunciones, durante junio de 2026 se registraron 11.285 fallecimientos, de los cuales 5.894 correspondieron a hombres (52,2%) y 5.391 a mujeres (47,8%).

La cifra supone 410 fallecimientos menos que en junio del año anterior, equivalente a una disminución interanual de 3,5%.

La mayor cantidad de muertes se concentró en personas de 60 años o más, particularmente en el grupo etario de 80 a 99 años, que representó el 44,7% del total, con 5.042 defunciones.

En tanto, las muertes de menores de un año alcanzaron las 73, cifra equivalente al 0,6% del total de fallecimientos registrados durante junio.

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