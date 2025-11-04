Senador Cruz-Coke por vuelco en asesinato de su primo y sobrinos en La Reina: "Es un caso macabro, horroroso"

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se refirió al giro que tuvo el caso de la muerte de su primo, Eduardo Cruz-Coke, quien fue asesinado junto a sus hijos de 17 años en la comuna de La Reina.

Al inicio de la investigación se barajó la hipótesis de un parricidio, pero esta fue desechada para ser calificada como triple homicidio. Por ello, fueron imputados Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke, cuñado y hermana de la víctima, respectivamente.

En diálogo con Chilevisión, el parlamentario declaró que "la Fiscalía recoge lo que nosotros siempre hemos pensado en la familia, Eduardo es imposible que haya asesinado a sus hijos, nunca pensamos que eso pudiera ser posible".

Complementó que su primo, "era una persona que se desvivía por sus hijos. La señora de él, Carolina, en el funeral habló de lo buen padre que era. Uno no habla de un parricida como el buen padre que es y Eduardo era una enorme persona, de un corazón de oro”.

Para el senador, lo ocurrido "es un caso macabro, horroroso… Los detalles son macabros, son escabrosos, son de una crueldad brutal. Eduardo hubiera sido incapaz de tocar a sus hijos".

Consultado por si conocía a Jorge Ugalde, el único detenido por el caso y quien además es pareja de su prima Trinidad Cruz-Coke, el legislador apuntó que "no lo conocía, y a mi prima Trinidad muy poco también. A Eduardo sí, mucho… Era una persona que amaba a sus hijos y lo quisieron implicar en una cosa horrorosa, como es un parricidio".

PURANOTICIA