Senador Cruz-Coke por candidatura de Jara: "El PC no tiene la capacidad moral para llegar a la presidencia"

El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, se refirió a la candidatura presidencial de Jeannette Jara por el Partido Comunista (PC), asegurando que el conglomerado “no tiene la capacidad moral” para llegar a la Presidencia de Chile.

“Muy probablemente el candidato que pase de la izquierda, esto funciona por la ley del péndulo, va a ser el candidato derrotado, si es que logra pasar a la segunda vuelta. Y si estamos viendo que una persona como Jeannette Jara tiene posibilidades de pasar, eso prácticamente te asegura dos candidatos de derecha en la segunda vuelta y eso te cambia el panorama”, aseguró en conversación con Tele13 Radio.

“Yo la conozco mucho, me tocó negociar con ella en la reforma previsional y sé que ella es muy valiosa, es muy inteligente, tiene mucho mérito, es simpática, además, pero es tremendamente ortodoxa en términos del comunismo; ella no condena a Cuba, no condena a Corea del Norte, ella es una persona que milita desde los 14 años en el Partido Comunista, es una persona que logra a través de un buen disfraz mediático, disfrazar las posturas en las que ella cree. Ella es una persona que es absolutamente comunista”, agregó.

Cruz-Coke, que también pertenece al comando de Evelyn Matthei, se hizo cargo de sus propios dichos pronunciados en marzo de este 2025 cuando dijo que “un comunista no debiera poder llegar a ser presidente”.

“No hay proscripción del Partido Comunista, y a mí me parece que la proscripción del Partido Comunista siempre es una mala estrategia porque ahí es donde crece (...) lo que sí creo es que moralmente un partido que estuvo firmemente con la Unión Soviética, que ha estado permanentemente con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, en realidad no tiene la capacidad moral de poder llegar a la presidencia”, opinó.

“Yo siento que es un partido que está en el linde, en el límite, de lo que nosotros entendemos por democracia liberal. El tipo de democracia que ellos entienden respecto de nuestra democracia es la democracia burguesa, nosotros creemos en la democracia liberal y el PC no cree en eso”, finalizó.

