Senador Cruz-Coke dice no saber si Kast "tiene la capacidad para alcanzar grandes mayorías"

El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, se refirió al debate por las listas parlamentarias y la posibilidad de apoyar a José Antonio Kast en caso de que el candidato presidencial del Partido Republicano avance a segunda vuelta contra la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

En conversación con radio Agricultura, el legislador comentó que “evidentemente, acá yo estoy con Evelyn Matthei. Así como estaba en su momento con Sebastián Sichel y después también apoyé al mismo José Antonio Kast. El problema es que él perdió en ese entonces, lo que yo veo acá es que no sé si (Kast) tiene la capacidad precisamente para alcanzar las grandes mayorías que el país hoy día requiere”.

“Por eso que creo que, tal como se ha demostrado también en este rebote que está teniendo en las encuestas, Evelyn Matthei va a ser la candidata más competitiva. Precisamente porque puede aunar a una serie de personas que no van a votar ni por José Antonio Kast ni por Jeannette Jara y que hoy día se sienten un poco huérfanos”, agregó.

“Hay un espacio electoral que no ha existido en la historia, que va desde la UDI hasta una cierta izquierda desencantada, pero que quiere experiencia, quiere equipos, quiere que el país crezca y que le vaya bien”, añadió.

Al referirse a la opción de Jeannette Jara, Cruz-Coke advirtió que “representa todo lo de este Gobierno, y más encima, la gestión que ha tenido precisamente en empleo, que es lo que tiene a los chilenos ahogados prácticamente. Entonces, yo creo que es una candidatura que de a poco se va a empezar a desplomar”.

“Este Gobierno, lo ha hecho pésimo en seguridad, lo ha hecho pésimo en crecimiento económico, y tenemos una emergencia laboral. La gente está sin pega, particularmente, mujeres y jóvenes”, advirtió.

Respecto de las listas parlamentarias en Chile Vamos, el legislador fue consultado por su preocupación ante eventuales descuelgues en el sector, afirmando que aquello “pasa siempre. De hecho, por ejemplo, Carmen Gloria Aravena que era Republicana, se pasó al lado de la Evelyn y nadie lo destaca tanto”.

“Yo creo que son cosas que dan lo mismo finalmente. Mire, el senador Kusanovic tiene un electorado ahí que lo conocen en Punta Arenas, pero no es una figura nacional, es una figura muy local. No creo que sea incidente. Estas cosas pasan en campaña”, explicó.

“Finalmente, yo creo que hay que ir a los grandes números, que tienen que ver con apelar a estas personas que ingresan al padrón electoral, que son más de la mitad del padrón electoral, cerca de seis millones de personas, que son nuevos votantes”, advirtió.

“Son personas que dicen, mire, yo me tengo que levantar a trabajar igual, tengo que pagar los remedios, tengo que pagar mi hipoteca, las contribuciones, el colegio, los niños, salir adelante, y vivir mi día a día”, continuó.

“En eso está hoy día la ciudadanía, y creo que ahí se va a apostar en la práctica, al final, las personas terminan siendo mucho más pragmáticas de lo que uno piensa. Entonces, esto se va a calentar hasta el final. Y bueno, vamos a terminar, creo yo, con quien ofrezca las mejores posibilidades. En mi opinión es Evelyn Matthei“, cerró Cruz-Coke.

