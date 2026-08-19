Senador Cruz-Coke cuestionó la reforma de seguridad del Gobierno y advierte sobre "peligrosas" facultades presidenciales

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) cuestionó la necesidad de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno en materia de seguridad, al plantear que sus objetivos pueden alcanzarse mediante la legislación vigente y eventuales ajustes a la actual Constitución. Además, advirtió que la iniciativa entrega al presidente de la República atribuciones que considera “tremendamente peligrosas” para el Estado de Derecho.

“Los cambios necesarios para seguridad se pueden hacer con la legislación y con la Constitución actual, y hagámosle algunos ajustes, si es necesario, yo creo que hay cosas que están dentro del proyecto que son valiosas, pero deben ser solo ajustes”, aseguró el senador en entrevista con Radio Duna.

“La reforma presentada le otorga al presidente de la República una cantidad de atribuciones que la verdad que yo creo que lindan con algo que a mí me parece tremendamente peligroso en un Estado de Derecho”, agregó.

En esa línea, Cruz-Coke sostuvo que uno de los principales problemas ha sido la falta de diálogo previo entre el Ejecutivo y los parlamentarios, pese a tratarse de una materia que, según afirmó, existe disposición transversal a respaldar.

Aseguró que “acá lo que ha faltado ha sido diálogo. No puede ser que en una agenda que es muy propia del Gobierno y que todos estamos dispuestos a apoyar, no nos pongamos de acuerdo porque las reformas constitucionales que se están enviando, la verdad que no están hechas con la discusión anterior que han debido tener.

“Este cambio enorme, la verdad que lo que está haciendo, es ponerle el sistema cuesta arriba al Gobierno con los propios, y es un absurdo, porque la verdad que tú decidieras tener a la oposición discutiendo acerca de este tema, bastante más que al Gobierno”, añadió.

El senador también fue enfático al evaluar el contenido de la iniciativa y sostuvo que “el cambio constitucional, como está planteado hoy día, no está bien planteado”.

“Yo hablé con Pepe García (José García Ruminot), le pregunté qué estaba pasando con el trabajo prelegislativo, me dijo que lamentablemente no había pasado tampoco por Segpres. Entonces, esto lo vio aparentemente solo el Ministerio de Seguridad”, agregó.

Asimismo, Cruz-Coke apuntó a la necesidad de fortalecer el diálogo entre el Ejecutivo y sus propios parlamentarios para avanzar en la tramitación de las reformas.

Además, señaló que “falta más diálogo con los parlamentarios propios. Nosotros estamos en contacto permanente con Claudio Alvarado y con Pepe García. Entonces, acá obviamente que ha faltado un diálogo que yo creo que es muy necesario porque estas cosas hay que sacarlas adelante”.

FACULTADES PRESIDENCIALES

Al abordar las facultades y restricciones contempladas en las reformas, el parlamentario recordó que “todas aquellas alteraciones de los derechos constitucionales se hacen primero con acuerdo del Congreso, lo cual limita también el accionar del presidente”.

En ese contexto, planteó que cualquier modificación a la Carta Fundamental debe considerar los posibles escenarios políticos futuros y establecer contrapesos que permitan resguardar el equilibrio democrático.

“Uno siempre tiene que pensar cómo una modificación constitucional o cómo un precepto constitucional está al servicio, eventualmente, de tu peor adversario o enemigo político. Exacto. Entonces tú tienes que pensar, evidentemente, que esto tiene que tener algunos equilibrios propios de la democracia”, añadió.

Finalmente, el senador manifestó su preocupación por las observaciones que han surgido desde el mundo académico y constitucionalista respecto de la iniciativa, señalando que su alcance podría exceder lo recomendable.

Concluyó señalando que existe “preocupación también en el mundo de los constitucionalistas precisamente porque esto estaba un poco pasado de lo que debiera la práctica”.

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