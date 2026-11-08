Senador Cruz-Coke acusa a oposición de usar a víctimas como “rehenes” políticos

El senador y presidente de Evópoli Luciano Cruz-Coke acusó a la oposición de utilizar la controversia por las rebajas de condenas como una herramienta de cohesión política y de poner a las víctimas “como rehenes” de la disputa con el Gobierno.

“La oposición está poniendo a las víctimas como rehenes, como rehenes de la discusión política y está tomando esto como una oportunidad de cohesión interna que no la tiene”, afirmó Cruz-Coke en entrevista con Canal 13.

Se preguntó: “¿Cuál es el statement? Preferimos propinarle un daño político al Gobierno y al ministro Rabat antes que solucionar un problema que está afectando niños, niñas, adolescentes, que está liberando violadores, que está liberando delincuentes, narcotraficantes”, dijo.

Durante la entrevista, Cruz-Coke también abordó la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener a Rabat en su cargo: “El presidente optó por un acto de lealtad que todos entendimos y los partidos lo vamos a apoyar, pero que tiene costos”, aseguró.

En esa línea, llamó a “concentrar los esfuerzos en corregir los problemas que permitieron otorgar los beneficios penitenciarios”.

"El error es gravísimo, lo ha reconocido como tal el Presidente de la República. Ha habido fallas y vacíos en la legislación, ha habido cambios de criterio entre los propios jueces de la sala penal de la Corte Suprema y ha habido cambios de criterio también en el Ejecutivo", aseguró.

Sobre la intención del Gobierno de derogar la normativa que regula las rebajas de condenas, Cruz-Coke advirtió que esa medida no bastaría si no se corrigen también los vacíos legales que han facilitado la aplicación de estos beneficios.

“La urgencia de legislar no es llegar y derogar, sino que hay que buscar una solución legislativa integral”, afirmó.

Cruz-Coke también abordó la entrega de los decretos sobre rebajas de condenas, requeridos por la oposición y cuya entrega el Ejecutivo comprometió con los datos personales debidamente anonimizados.

“Debería entregarlos ya”, señaló, antes de insistir en la necesidad de que exista “total transparencia al respecto y vocación de solución”.

"Entiendo que se está haciendo un trabajo precisamente para anonimizar, para cuidar también a aquellas personas que puedan aparecer dentro de los decretos, precisamente para no revictimizar", detalló.

Y advirtió que el proceso debe ser "minucioso y prudente", esperando que "se entregue luego y precisamente que haya total transparencia al respecto y vocación de solución".

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