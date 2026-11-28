El incremento de la actividad comercial y la mayor circulación de personas que tradicionalmente acompañan las compras navideñas motivaron a la Municipalidad de Santiago a preparar un despliegue especial de seguridad, que comenzará a implementarse el próximo 1 de diciembre.

La iniciativa tendrá como principales focos el Casco Histórico y los barrios Meiggs y Franklin, sectores donde se reforzarán los patrullajes preventivos, la presencia policial y las fiscalizaciones destinadas a combatir el comercio ilegal y resguardar los espacios públicos.

Según informó la administración comunal, el operativo considera cerca de 400 carabineros por turno en la comuna. A ello se suma el incremento de la dotación de guardias municipales, que pasó de 280 a 900 funcionarios, mientras se desarrolla un proceso de reclutamiento de otras 500 personas.

El despliegue coincide con uno de los períodos de mayor movimiento para el comercio. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la temporada navideña representa entre el 11% y el 12% de las ventas anuales del sector minorista, con registros cercanos a un 35% por sobre el promedio mensual.

Durante diciembre de 2025, las ventas presenciales minoristas de la Región Metropolitana experimentaron un crecimiento real anual de 1%, mientras que un 88% de los consumidores consultados por la CNC manifestó su intención de realizar compras navideñas.

REFUERZO DE FISCALIZACIONES Y CONTROLES

Además de los patrullajes conjuntos entre Carabineros y funcionarios municipales, el plan contempla una intensificación de los controles vehiculares, particularmente a motocicletas y transportes de carga.

Estas fiscalizaciones estarán orientadas a verificar la documentación de conductores y vehículos, los antecedentes tributarios cuando corresponda y el cumplimiento de las restricciones de estacionamiento.

En materia de comercio ilegal, la Dirección de Seguridad dará continuidad al trabajo desarrollado junto al Servicio de Impuestos Internos (SII), con el propósito de detectar productos falsificados, de contrabando o de origen ilícito.

El municipio también realizará controles diarios a cocinerías y carros de venta de alimentos que funcionen sin los permisos municipales y sanitarios correspondientes.

Al respecto, el director de Seguridad de Santiago, Arturo Urrutia, instó a los consumidores a preferir establecimientos formales y evitar la adquisición de productos cuya procedencia o calidad no pueda ser acreditada.

“Comprar en estos lugares fomenta una actividad que perjudica a toda la comunidad: no hay boleta ni garantía y, muchas veces, se trata de productos falsificados o sin certificación, que pueden poner en riesgo a las familias”, sostuvo.

Otro de los ámbitos que serán fiscalizados durante diciembre corresponde a las bodegas y puntos de comercialización de artículos pirotécnicos.

Sobre esta materia, Urrutia recalcó que “su tenencia, uso, comercialización y fabricación están prohibidos y sancionados por la ley, con penas de presidio y multas”.

RECOMENDACIONES PARA LAS COMPRAS NAVIDEÑAS

Como parte de la estrategia preventiva, la Municipalidad de Santiago recomendó realizar las compras con anticipación, evitar portar grandes sumas de dinero en efectivo y mantener bajo resguardo objetos personales como celulares y billeteras.

Asimismo, llamó a exigir boletas, verificar las certificaciones de los productos eléctricos y evitar el consumo de alimentos preparados en espacios públicos que no cuenten con autorización sanitaria.

Ante las altas temperaturas propias de esta época del año, el municipio también aconsejó mantener una hidratación adecuada y utilizar protección solar durante los desplazamientos por los barrios comerciales.

En caso de delitos, accidentes, extravío de personas o emergencias médicas, los visitantes podrán solicitar asistencia a Carabineros o a los funcionarios de seguridad municipal desplegados en estos sectores.

La administración comunal mantendrá disponibles el teléfono de seguridad 1406 y la aplicación Veci para recibir reportes y solicitudes de ayuda.

Finalmente, reiteró la importancia de denunciar los delitos mediante los canales habilitados por Carabineros, la PDI, Fiscalía, Denuncia Seguro y Comisaría Virtual, con el objetivo de contribuir a las labores de prevención e investigación.

PURANOTICIA