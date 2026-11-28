La Municipalidad de Isla de Maipo activó sus protocolos de acompañamiento a la familia de un niño de siete años que falleció tras sufrir una asfixia por inmersión durante una actividad de fin de año en dicha comuna de la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el municipio, el menor cursaba primero básico en el Liceo Mario Bertero y había concurrido junto a sus padres a un encuentro organizado por el establecimiento educacional donde estudia su madre.

A través de un comunicado, la administración comunal detalló que el niño “acompañaba a sus padres en un paseo de curso del establecimiento vespertino del Liceo Bicentenario de Isla de Maipo, donde su madre estudia. Durante la actividad, realizada en una vivienda particular, sufrió una asfixia por inmersión que derivó en una grave emergencia“.

Ante lo ocurrido, el menor fue trasladado hasta el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, “lamentablemente no fue posible salvar su vida”.

Desde el municipio expresaron sus condolencias a los familiares del estudiante e informaron la adopción de medidas de apoyo tras su fallecimiento.

“Como municipio, hemos activado todos los protocolos de acompañamiento a la familia y lamentamos profundamente esta irreparable pérdida”, concluyó el comunicado.

PURANOTICIA