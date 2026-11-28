Un llamado a reconocer la continuidad de las políticas públicas y los aportes de las distintas administraciones realizó Magdalena Piñera, hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera, al abordar la reciente aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal.

En conversación con el programa Siete Días de Chilevisión, la hija del exmandatario valoró el avance de la iniciativa y recordó el compromiso que mantuvo su padre con su implementación.

“Por eso también felicito a este gobierno y al Congreso por haber aprobado la Sala Cuna Universal, que es un proyecto que planteó mi padre”, sostuvo este sábado.

Magdalena Piñera también destacó el reconocimiento realizado durante esta semana por el Presidente José Antonio Kast a los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric por sus respectivos aportes a la tramitación del proyecto.

Al respecto, planteó la necesidad de valorar el trabajo desarrollado por las administraciones anteriores, independientemente de sus diferencias políticas.

“Yo llamo a todos, no solamente a los políticos, sino a todos a entender que los países no nacen el 11 de marzo cada cuatro años, sino que, como decía Newton, se construye sobre hombros de gigantes”, afirmó.

EMPLEO FEMENINO Y PRIMERA INFANCIA

Durante la entrevista, Magdalena Piñera recordó las razones que llevaron a su padre a impulsar la iniciativa, entre ellas, favorecer la participación laboral de las mujeres y ampliar las oportunidades de desarrollo de niños y niñas desde sus primeros años de vida.

En ese sentido, señaló que el expresidente “entendía la importancia del empleo femenino, entendía la importancia de emparejar la cancha desde la primera infancia”.

Asimismo, destacó que el acceso a estos establecimientos representa una oportunidad para favorecer el desarrollo infantil, más allá de las necesidades de cuidado de las familias.

“La Sala Cuna no es un lugar donde van a quedar los niños solamente bien cuidados, sino que también ahí parten los primeros estímulos y también las primeras oportunidades”, agregó.

En otro momento de la conversación, Magdalena Piñera fue consultada sobre la posibilidad de que su padre hubiese intentado regresar a La Moneda para ejercer un tercer mandato presidencial.

“No, nosotros lo conversamos en familia”, respondió.

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