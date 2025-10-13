Senador Coloma confía en que Evelyn Matthei se impondrá “en tierra derecha” de la campaña

Juan Antonio Coloma, senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante del comando de la candidatura de Evelyn Matthei, se mostró confiado en que la abanderada de Chile Vamos mejorará en “tierra derecha” y aseguró que en esa instancia deben mostrar “las mejores condiciones”.

“Hasta ahora la gente tiene una reacción muy emocional con las candidaturas, pero llegará la ola del sentido común, donde se va a decidir quién va a gobernar mejor y ahí debemos tener las mejores condiciones”, comentó Coloma en entrevista con Radio Duna.

Coloma sostuvo que “ahora empieza la tierra derecha a la campaña” y que “hay muchas cosas que van a pasar”.

En esa línea, destacó la importancia de la franja televisiva, que se empieza a emitir este viernes.

“Creo que por lo menos nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo por ser una franja que transmita lo que queremos mostrar en materia de política, de programa, en materia de gobernabilidad”, recalcó el senador.

E indicó que tienen la “esperanza de poder convocar a esa cantidad enorme de personas que votaron rechazo en su momento y que cambiaron el cuadro político”.

“Creo que la existencia de equipos, de programas y de una vocación de entender y de agrupar personas va a ser muy importante en los próximos debates. Aquí no se trata solo de tener una idea, es mostrar que uno tiene una idea, tiene un equipo que la lleva a cabo y tiene una vocación de entenderse, de gobernar, es difícil, y creo que nosotros tenemos una enorme capital precisamente en ese escenario”, finalizó.

PURANOTICIA