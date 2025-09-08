Senador Coloma apunta a que leve repunte de Matthei en las encuestas se debe a que "el comando está más ordenado"

El senador de la UDI e integrante del comando de Evelyn Matthei, Juan Antonio Coloma, se refirió al leve aumento de las preferencias en las encuestas que tuvo la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos.

En conversación con Infinita, el parlamentario dijo que “no hay una razón única, el comando está más ordenado (…) empezaron a aparecer las propuestas, no las consignas, sino que una forma de gobernar que permite formar equipos, ahí una forma de entender este cambio de tendencia”.

El legislador señaló que se encuentran “tratando de juntar fuerzas para una elección que probablemente sea la más compleja del siglo por las diferencias de proyectos que hay”.

Por otro lado, comentó sobre el supuesto vínculo que mantendría el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con el uso de bots para perjudicar a otros candidatos presidenciales.

“Más que judicializar, es garantizar es que esas formas, no puede ser la práctica política nuestra, son las cosas que le hacen profundo daño a la democracia”, manifestó Coloma.

PURANOTICIA