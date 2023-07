Senador Chahuán solicita “respuestas contundentes y rápidas” del Gobierno ante Caso Convenios

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, se refirió a las irregularidades en los convenios entre el Ministerio de Vivienda y diversas fundaciones, en el marco del Congreso Doctrinario que se realizó este sábado en la sede del partido.



“Estamos frente a una de las crisis de confianza del sistema político más complejas que podamos haber vivido en democracia, y por supuesto que acá la voluntad de Renovación Nacional ha sido que se investigue todos y cada uno de los hechos, hasta las últimas consecuencias”, comenzó el líder de RN.



"La desconfianza que los chilenos tienen respecto de la política se ve acrecentada por estos escándalos donde serán los tribunales los que determinarán si hay o no delito, pero ciertamente hay indicaciones, como lo han señalado los propios ministros de Estado, de corrupción que tenemos que combatir con todo el rigor, con toda la fuerza, caiga quien caiga", añadió.



En esa línea, Chahuán anunció que su partido presentará una querella criminal para que se investiguen los hechos, lo que se sumará a la acción fiscalizadora ya presentada ante la Contraloría General de la República. Asimismo, emplazó al Presidente Gabriel Boric a avanzar en materias de transparencia y probidad como pilares fundamentales de la administración del Estado.



"Con los recursos de todos los chilenos no se juega. Por tanto, cuando el Ejecutivo nos llama a una reforma tributaria, nuestra respuesta es clara y categórica: ¿Cómo vamos a allegar más recursos al Estado si no hay trazabilidad del gasto público, si los chilenos no saben en qué se gastan los fondos y los recursos de todos los chilenos? Acá lo que se requiere es que de una vez y no por un cuentagotas, los chilenos sepan efectivamente cuántos recursos públicos se destinaron a fundaciones y organizaciones no gubernamentales", expresó, agregando que espera respuestas "contundentes y rápidas".



Al ser consultado por los convenios ligados al ex Presidente Sebastián Piñera, el timonel de RN precisó que “nadie está por sobre la ley”, y que las investigaciones deben ser transversales a todos los gobiernos.



“Quiero señalar claramente que nosotros vamos a perseguir todas y cada una de las responsabilidades, y además este partido va a ser actor principal en la presentación de las querellas, no solamente respecto de estos últimos hechos, también respecto de los hechos ocurridos en el pasado, porque acá si queremos dar probidad y transparencia, debe ser no importando quién administraba los recursos del Estado", aseveró.



DECLARACIONES ZIGZAGUEANTES



Respecto a un eventual cambio de gabinete, el senador Francisco Chahuán apuntó que el Gobierno es quien debe tomar dicha decisión.



“Para nosotros la búsqueda de las responsabilidades políticas, penales y civiles no pasa por un cambio de ministro. Pasa porque se determine exactamente si hubo delito, que se persigan las responsabilidades hasta las últimas consecuencias y que acá se entienda que, frente a las declaraciones zigzagueantes del Gobierno, de dar respaldo a algunos seremis que terminan después destituidos, le quiero pedir al Gobierno que sincere, que transparente si tuvo o no acceso a información previa", indicó.

