Senador Chahuán por campaña de desinformación: "Matthei desistió de la denuncia para no contribuir a la tensión"

El senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, comentó sobre la decisión de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, de no presentar la denuncia que había anunciada por la campaña de desinformación en su contra en redes sociales y por la cual apunta al Partido Republicano.

En conversación con Infinita, Chahuán destacó que la abanderada decidió no seguir adelante con la acción legal para “no contribuir al clima de tensión que ha existido en la campaña presidencial en los últimos días, y no contribuir con más recriminaciones, sino que emplazando a todos los candidatos a comprometerse a que no sean las campañas de desinformación las que imperan”.

“Ella ha emplazado a todos los candidatos presidenciales a hacer un fuerte compromiso para impedir que las personas que siguen a alguna de esas campañas presidenciales o dependan de sus comandos, no generen campañas de desinformación a través de las redes sociales”, complementó.

Respecto a la campaña en contra de la candidata, el senador insistió en que “había que poner una señal de alerta. Decir que Matthei tenía alzheimer, o locura temporal, como acusó un candidato a diputado, era cruzar una línea”.

El parlamentario afirmó que Matthei “la “actividad en estas cuentas de desinformación bajó y también caló en la opinión pública”. Eso sí, acusó que el daño a la campaña de la exalcaldesa de Providencia fue profundo: “¿Usted votaría por una candidata que le dicen que tiene alzheimer? A Evelyn le preguntaban en terreno cómo estaba su salud”.

