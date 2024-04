Senador Chahuán exigió apurar instalación de inhibidores de señal en las cárceles de Chile

El 21 de julio del 2016, el senador Francisco Chahuán presentó un proyecto de acuerdo en el que solicitaba a los Ministerios de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones dictar un reglamento que inhibiera las señales telefónicas al interior de las cárceles de nuestro país de manera de limitar la ocurrencia y seguidilla de delitos der estafas telefónicas, "cuentos del tío" y delitos que se estaban generando desde el interior de la cárcel del país. A esto se fueron sumando una serie de peticiones de agrupaciones de víctimas, parlamentarios y diversas autoridades.

El 2021, la propia Subsecretaría de Prevención del Delito elaboró un informe donde señala el considerable aumento de extorción, tráfico de drogas, estafas y otros delitos cometidos con la coordinación de bandas organizadas al interior de los recintos penales del país. En esa fecha, ya se anunciaba la intervención de seis de estos establecimientos: Acha en Arica, Huachalalume en La Serena, la cárcel de Valparaíso y los penales Santiago I, Colina I y Colina II en la Región Metropolitana.

No obstante, ahora el Ministro de Justicia, Luis Cordero, reconoció que se terminó la fase de instalación en sólo tres cárceles de Chile, lo cual a juicio del senador es demasiado lento, considerando la cantidad de delitos cometidos durante todos estos años y la afectación a miles de familias.

“Si los inhibidores se hubieran instalado hace años, cuando incluso presentamos proyectos y exigimos que se aplicarán, más de las mitad de las estafas y delitos cibernéticos se pudieron haber evitado. Y eso sin considerar que muchas de las coordinaciones de bandas organizadas se siguen llevando a cabo desde el interior de los penales. El actuar lento de varios gobiernos ha sido el responsable que miles de familias chilenas hayan sido víctimas. Decir que tres cárceles en Chile están comenzando a instalar inhibidores, parece de verdad una burla. Se deben instalar en todas las cárceles y con mucha mayor premura porque la tecnología está presente y se requiere mucho más sentido de urgencia", explicó el legislador.

Agregó además, que espera que dicha medida no sólo se concrete en la región Metropolitana en esta primera etapa, sino que se extienda a regiones.

Por último, Chahuán dijo no compartir las advertencias expresadas por el Ministro Cordero, sobre que la presencia de inhibidores podría provocar un clima adverso y cambios de conducta entre los internos, indicando que la principal preocupación debe ser proteger a las familias y a las potenciales víctimas de estafas o delitos provocados desde el interior de las cárceles y no si la medida afecta o no a los delincuentes.

