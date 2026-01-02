Senador Castro pide auditoría médica para esclarecer cirugía de la madre de ministra Ximena Aguilera

El senador socialista Juan Luis Castro, médico e integrante de la Comisión de Salud, sostuvo que la única forma de despejar las dudas sobre la cirugía de la madre de la ministra Ximena Aguilera en el Hospital El Salvador es una auditoría médica: “Lo más sano sería dar a conocer en detalle… Se han dado versiones contradictorias y se requiere una verdad objetiva”, afirmó en entrevista con Radio Cooperativa.

La polémica se intensificó porque la operación habría postergado a otro paciente grave, que posteriormente falleció por shock séptico. Castro advirtió que no puede establecerse una relación directa sin investigación.

“Probar la relación causa-efecto… no es algo para decir 2 + 2 son 4… aquí es clave tener una auditoría médica”, señaló.

Respecto a los antecedentes administrativos que apuntan a un ingreso por “autorización de dirección”, el parlamentario explicó que los protocolos suelen flexibilizarse en casos de riesgo vital, aunque aclaró que desconoce si este diagnóstico aplicaba.

“Cuando hay riesgo vital, quedan de lado los trámites… No lo sé sinceramente en este caso”, precisó, reiterando que la fractura de cadera “es delicada, pero no necesariamente lleva al riesgo vital”.

Castro defendió la probidad de la ministra Aguilera y criticó la falta de una vocería institucional clara: “No imagino a la ministra usando un hospital con un propósito personal”, dijo, agregando que cualquier irregularidad debe constatarse en la bitácora.

Finalmente, vinculó la controversia con el clima político en el cierre del actual Gobierno: “Este caso está teñido de confrontación política… la derecha que va a asumir el Gobierno prontamente no pasa de largo cuando se trata de dar algún golpecito”, concluyó.

