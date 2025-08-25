Senador Castro instó a una evaluación profunda a la agrupación de Jara: "¿Con el equipo que tiene se puede llegar a la Presidencia?"

Luego de semanas marcadas por controversias en la campaña presidencial de Jeannette Jara (PC), el senador socialista Juan Luis Castro instó a una evaluación profunda del equipo que acompaña a la candidata oficialista.

En entrevista con La Tercera, el jefe de bancada del PS -quien subraya que habla a título personal- identificó dos áreas críticas: estrategia y contenido.

“La candidata es sólida, pero su equipo muestra debilidades que le están costando políticamente”, afirmó Castro, aludiendo directamente a los encargados de dichas áreas, Darío Quiroga y Camila Miranda.

Según el parlamentario, “los recientes traspiés en temas como aborto, nacionalización del cobre y la descoordinación con el asesor Luis Eduardo Escobar evidencian una falta de preparación que debería haberse anticipado”.

El senador fue enfático al señalar que, si bien Jara mantiene un apoyo estable cercano al 35%, “no basta para ganar. Me pregunto, ¿con el equipo que tiene Jara se puede llegar a la Presidencia?”.

A su juicio, “el comando debe fortalecer sus propuestas en seguridad, economía y salud, y generar contenidos viables y financiables. Aquí la única legitimada es la candidata. Todos los demás son movibles”, sentenció.

Castro también planteó la necesidad de una mayor presencia del Socialismo Democrático en el comando, con el objetivo de equilibrar las visiones más duras dentro de la izquierda. Aunque evitó pedir explícitamente la salida de Quiroga y Miranda, indicó que “son las áreas que muestran mayor debilidad”.

Respecto al relato de campaña, el senador criticó la falta de claridad en el mensaje y apuntó a decisiones del Partido Comunista que, según él, han generado incomodidad pública para Jara. “¿Le habrían hecho esto los comunistas a Bachelet? No lo vimos en la Nueva Mayoría”, cuestionó.

Uno de los puntos más sensibles fue la candidatura de Daniel Jadue, formalizado judicialmente, como diputado. Castro consideró que su exposición pública representa un “daño innecesario” para Jara y anunció que estudia presentar un proyecto de ley que impida candidaturas de personas formalizadas.

En cuanto a la autodefinición ideológica de Jara como socialdemócrata -según lo señalado por Escobar- Castro fue cauto: “Ella nunca lo ha dicho. Lo que vamos a ver son los hechos”. También lamentó la ausencia de temas como política internacional, eutanasia o salario mínimo en el programa actual.

Pese a sus críticas, el senador reafirmó su respaldo a la candidata: “Mi voto es absolutamente irreversible hacia Jara. Quiero que gane. No obstante, es conveniente que haya evaluación, rectificación y mejoras en su equipo de acompañamiento”.

Finalmente, ante el reciente cambio de gabinete, Castro expresó preocupación por la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda. “Es muy difícil reemplazarlo. La tarea de Grau será compleja, especialmente con un Presupuesto 2026 que se ve difícil”, advirtió.

