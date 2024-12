Senador Castro emplaza al Gobierno a que "se haga cargo de su propia responsabilidad" en ley corta de Isapres

El senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, llamó al Gobierno a asumir la responsabilidad tras la aprobación de la Ley Corta de Isapres y la controversia por las devoluciones de cobros en exceso de las aseguradoras a los cotizantes.

En diálogo con radio Universo, el parlamentario también criticó la vocería de Camila Vallejo, quien apuntó a Chile Vamos como responsable de dicha polémica. “Esta es una ley que yo no compartí en la hora final, porque ya venían algunos indicios de que los tiempos tan largos de plazo de devolución, los indicadores al alza de precios, a mí no me gustaron en su momento. Por eso yo me abstuve en la votación de Sala y en la comisión voté en contra”.

“Hubo cinco senadores que no participamos de ninguna fiesta porque o votamos en contra o nos abstuvimos. Es cierto, la ministra Vallejo cuando le echa la culpa a la oposición, no está diciendo la historia completa, ni la verdad de todo lo que pasó”, aclaró el senador.

“Sí, es de alguna manera no reconocer cómo fue genuinamente la historia de cómo se gestó esto sobre todo en la etapa final que fue llegar a un grado de acuerdo”, insistió.

“A las leyes concurren los gobiernos y concurren los legisladores, entonces hubo una mayoría que aprobó esto. Yo no lo aprobé, pero hubo una mayoría. Entonces el conjunto de la ley tuvo esta transversalidad, el Gobierno hizo acuerdo con la oposición y con el oficialismo, hubo una mayoría que se gestó”, aseguró el parlamentario.

“El Gobierno no puede ignorar ni desconocer que propició, aceptó, firmó y finalmente resolvió así el epílogo de la ley corta de isapres. Entonces no es buena receta ahora mirar hacia al frente, en Chile Vamos en este caso y decir ‘la culpa es de ustedes’. Chile Vamos propuso estas medidas, pero el Gobierno las aceptó”, insistió.

“Yo le pido al Gobierno que se haga cargo de su propia responsabilidad que la tiene, no es la única, porque las isapres no han colaborado en nada. Pero aquí finalmente las cosas se dieron de esa manera por el apuro de llegar a un acuerdo”, reflexionó.

Consultado por alguna fórmula que permita solucionar esta controversia, Juan Luis Castro recordó que “la ley solo se cambia por otra ley, pero en vez de seguir ese camino largo, lo más natural y lo lógico es que adopte un camino que haga revisión del método de devolución de pago. Eso parece lo más sensato y está en su facultad (de la Superintendencia) hacerlo”.

Cabe recordar que, por mandato de la Corte Suprema y la Ley Corta, las aseguradoras están obligadas a restituir los dineros que fueron indebidamente descontados a los cotizantes.

Estos montos van desde los $380 hasta los 69 millones de pesos y son los que deberán devolver las Isapres. Según detalló el superintendente de Salud, Víctor Torres, en total son casi 700 mil cotizantes, los que deberán recibir estas restituciones.

La ley establece que el pago de las deudas debe efectuarse a partir de diciembre de 2024 y para eso las aseguradoras pueden optar por tres vías: la primera es en excedentes de manera mensual en hasta 13 años; el llamado pronto pago, en el que la isapre acuerda el pago total de la deuda en una cuota, aplicando un descuento; y con la entrega de un bono de deuda transable en el mercado financiero.

PURANOTICIA