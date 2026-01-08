Senador Castro atribuye a la oposición el estancamiento legislativo del proyecto de ley de eutanasia

El senador Juan Luis Castro (PS abordó el estancamiento legislativo del proyecto de ley que busca permitir la eutanasia en Chile.

En diálogo con radio Agricultura, el parlamentario apuntó directamente a los sectores de derecha, a quienes acusó de haber ejecutado maniobras dilatorias para frenar la discusión del tema en la sala del Senado, pese a que contaba con carácter de discusión inmediata.

El legislador explicó que la iniciativa había sido puesta en segundo lugar en la tabla, pero que el primer punto -una reforma política sin mayores polémicas- fue extendido deliberadamente.

“La gente de derecha colocó muchas intervenciones antes, cosa de llegar a la hora sin pasar al segundo tema de tabla”, afirmó, agregando que la sesión terminó sin que se alcanzara a abordar el proyecto de eutanasia.

Según detalló, esto ocurrió pese a que la propuesta cuenta con “decenas de urgencias” presentadas en los últimos tres meses, lo que a su juicio revela una clara intención de frenar el debate.

PROYECTO QUE GARANTIZA UNA LIBERTAD PERSONAL

El senador recordó que esta iniciativa lleva más de diez años tramitándose en el Congreso, y enfatizó que no busca imponer decisiones, sino ofrecer alternativas a quienes enfrentan enfermedades terminales.

“No de imponer un proyecto, sino de dar una alternativa a las personas que tienen una enfermedad terminal”, señaló, añadiendo que resulta absurdo seguir posponiendo la discusión en un país como Chile, en pleno siglo XXI.

Aseguró que incluso dentro de la oposición hay parlamentarios que han manifestado su apoyo público al proyecto, por lo que su aprobación es una posibilidad real si se permite el debate.

En ese contexto, Castro lanzó una dura crítica al rol que ha tenido la derecha frente a este proyecto, cuestionando la contradicción entre sus valores tradicionales y su negativa a discutir el tema.

“Aquí no se trata de imponer nada. Esto es justamente en aras de la libertad, por eso a mí me choca que los sectores de derecha estén hoy día en un criterio totalmente antagónico a viva la libertad”, dijo Castro.

CONTRADICCIONES IDEOLÓGICAS Y URGENCIA SOCIAL

El congresista continuó desarrollando su crítica, apuntando a lo que considera una inconsecuencia ideológica dentro del mundo liberal.

“Son los criterios clásicos que ha tenido en general el mundo liberal, el mundo de derecha”, explicó, subrayando que el discurso tradicional de la libertad personal se contradice cuando se bloquea una legislación que busca, precisamente, ampliar esa libertad en una etapa tan sensible como el final de la vida. “Resulta que aquí se impide la discusión justamente cuando se trata de ejercer una libertad para las personas”, insistió.

Castro sostuvo que este tipo de legislación ya existe en varios países de Europa y en otras naciones de América Latina, por lo que consideró que Chile está preparado para dar este paso. Además, respondió a quienes afirman que la eutanasia no es una prioridad para la agenda social.

“Hay gente que dice que no es prioridad, pero uno dice, ¿cómo no va a ser prioridad social que las personas tengan el acceso a mecanismos súper estrictos, internacionalmente aprobados, para que no solo el origen de la vida, el nacimiento, sino que el fin de la vida tenga dignidad?”, reflexionó.

El parlamentario también reiteró que el proyecto está diseñado con estrictos filtros ético-médicos. Aseguró que no contempla ninguna imposición y que está lejos de convertirse en una práctica generalizada o sin control.

“Esto no es una obligación. En ningún caso se convierte en una imposición”, recalcó, subrayando que la autodeterminación del paciente está en el centro de la propuesta legislativa. “Es una decisión soberana, en libre conciencia, sin influencias de terceros”, explicó.

Finalmente, insistió en que lo más urgente ahora es que se permita el debate en el Congreso. “Lo importante es que se discuta. Que los parlamentarios se manifiesten de acuerdo a sus convicciones”, concluyó, reafirmando la necesidad de avanzar en una legislación que, a su juicio, representa un acto de humanidad y respeto por la libertad individual.

PURANOTICIA