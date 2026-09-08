Senador Castro advierte sobre "puntos estratégicos y comerciales" de EE.UU. en el Estrecho de Magallanes y pide citar al Cosena

El senador Juan Luis Castro (PS) planteó convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para abordar la tensión con Argentina, al advertir sobre una fuerte injerencia de Estados Unidos en ese país.

Según dijo, el problema de fondo está en los intereses estratégicos y comerciales de Washington en el Estrecho de Magallanes.

"Yo tengo una baja expectativa de la interpelación al canciller, porque el canciller cuando se trata de temas estratégicos del país, él no es una pieza fundamental de esto", mencionó en entrevista con radio Universo.

Agregó que "aquí el problema fundamental está en la relación entre Donald Trump y Milei y cuáles son los puntos estratégicos y comerciales que Estados Unidos, vía Argentina, desea respecto al estrecho de Magallanes”

También puso como ejemplos “la circulación de barcos, la extracción de petróleo y todo lo que está en los negocios que interesan a Estados Unidos, a través de su mejor amigo, que es Argentina, no Chile, que no es su mejor amigo, aunque así nos hayan vendido la ilusión".

El senador socialista cree necesario citar al Consejo de Seguridad Nacional (Consena), para abordar el tema. "No, no es que yo busque escalar (el conflicto), yo creo que el problema es suficientemente grave y no está resuelto. Esto ha sido una pantomima de que hay un acuerdo entre Milei y Kast, pero eso se deshace a la vuelta de la esquina", dijo.

"Si esto no es un escándalo, es una situación que está prevista y que puede ser citada para situaciones de esa naturaleza que ustedes han visto, que por las vías diplomáticas no se ha resuelto. Eso es lo que yo veo”, comentó Castro.

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