Senador Calisto tras diligencias de la PDI en caso Junaeb: "No tengo ninguna participación en los hechos"

El senador Miguel Ángel Calisto (Ind.) abordó las diligencias que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en su oficina en el Congreso en el marco de una investigación por delitos de corrupción en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar.

“No tengo ninguna participación en los hechos, así quedará esclarecido en las diligencias”, sostuvo.

El parlamentario dijo desconocer “los motivos y antecedentes específicos que originan esta diligencia. Frente a la solicitud, entregamos de manera voluntaria e inmediata nuestro equipo telefónico y el acceso a las cuentas corrientes porque no tengo nada que ocultar”.

“Soy el principal interesado en que esta situación se esclarezca plenamente y a la mayor brevedad posible”, aseguró.

Finalmente, el legislador indicó que “durante años hemos ejercido acciones de fiscalización a la Junaeb justamente para mejorar sus procedimientos y evitar la concentración, mejorar servicio y beneficios a los estudiantes. Lo hemos dicho en comisiones y públicamente durante años por ende, no tenemos nada que esconder”.

Cabe recordar que durante la mañana de este jueves, la PDI allanó las oficinas de la Junaeb en la región Metropolitana y de los senadores Calisto y Sergio Gahona (UDI) en Valparaíso.

El procedimiento se llevó a cabo tras una investigación interna, donde se detectaron pagos a la empresa Soser de Rancagua por más de $14 mil millones, entre 2021 y 2023, por onces que nunca fueron entregadas.

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