Senador Araya afirma que el Gobierno "se equivocó" al no conmemorar los 53 años del golpe de Estado

El senador Pedro Araya (PPD) afirmó que el Gobierno se equivocó al no realizar una ceremonia oficial por los 53 años del golpe de Estado.

En entrevista con radio Duna, el parlamentario expresó que este viernes “debía ser un día de pensar qué es lo que pasó en Chile cuando no fuimos capaces de mantener el diálogo democrático que terminó en una dictadura brutal, con miles de personas detenidas, desaparecidas, torturadas y exiliadas. Eso tiene que llamar a la reflexión”.

Añadió que “efectivamente el Gobierno se equivocó en este tema, porque no puede pretender tratar de borrar parte de la historia de Chile”.

Araya llamó al Presidente José Antonio Kast a reflexionar sobre el asunto, porque “es lo que uno hubiera esperado como un tema republicano, como lo han hecho todos los presidentes desde que retornó la democracia”.

En todo caso, mencionó que “conocemos el historial del Presidente José Antonio Kast, entonces no tiene que llamar a sorpresa que probablemente haya querido tratar de cambiar la agenda”.

“Pero su cambio de agenda no cambia lo que ocurrió en Chile, que esta es una fecha que sigue dividiendo al país y que en esa lógica es lo que uno espera, que la principal autoridad del país dé más que una señal”, cerró.

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