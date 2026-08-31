Senador Araya aborda su futuro en el PPD y adelanta que "probablemente congelemos la militancia"

El parlamentario respondió al Consejo Metropolitano del partido y anunció que conversará con la directiva nacional para definir su permanencia en la colectividad.
El senador Pedro Araya se refirió al llamado del Consejo Metropolitano del PPD para evaluar su permanencia en el partido y afirmó que "probablemente congelemos la militancia durante un tiempo".
En conversación con radio Pauta, el parlamentario dijo que "uno esperaría que el Consejo Metropolitano que sacó este acuerdo hubiera leído la entrevista completa antes de dejarse llevar por un titular", en referencia al llamado que hizo a "cruzar la vereda" en materia de seguridad.
"Resulta muy difícil hacer política en serio, poder discutir, cuando parte importante de los dirigentes de un partido se dejan llevar por este tipo de situaciones", añadió.
El legislador recalcó que "yo en lo personal no tengo evaluado salir del PPD, pero obviamente uno no va a estar donde no lo quieren. Estamos pensando que vamos a hacer, probablemente congelemos la militancia durante un tiempo mientras se resuelve este entuerto con la directiva metropolitana del PPD".
"Esta misma semana esperamos tener una conversación con la directiva nacional del PPD y a partir de eso tomaremos algunas decisiones", indicó.
Asimismo, señaló que espera que "esta sea una decisión colectiva porque mi intención tampoco es incomodar al PPD. Si el PPD tiene una postura y piensa seguir esa línea, prefiero no incomodarle y uno verá de qué manera sigue aportando al Socialismo Democrático, principalmente".
PURANOTICIA