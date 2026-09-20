Diputada Yeomans critica al Gobierno tras retiro de Bachelet: "La peor Cancillería"

El retiro de Michelle Bachelet de la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas abrió un nuevo flanco de críticas hacia el Gobierno. Esta vez fue la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, quien cuestionó directamente la actuación de Cancillería frente a la candidatura de la exmandataria.

A través de su cuenta en X, la timonel del FA reaccionó al comunicado emitido por el Ejecutivo luego de que Bachelet anunciara que no continuaría en el proceso para suceder a António Guterres al frente de Naciones Unidas.

“La peor Cancillería de los últimos 30 años. Una Cancillería que no representa a todos los chilenos”, apuntó Yeomans.

La dirigente oficializó así sus cuestionamientos a la conducción de la política exterior del Gobierno y sostuvo que la postura adoptada frente a la candidatura de Bachelet se aleja, a su juicio, de una política exterior de Estado.

“No hacen política de Estado. Con estos actos solo demuestran su pequeñez”, agregó Yeomans.

Las declaraciones se produjeron después de que Bachelet confirmara el sábado 19 de septiembre su decisión de poner término a la candidatura con la que buscaba convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas.

La determinación se conoció tras la tercera ronda de consultas informales entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, instancia en la que la expresidenta obtuvo un voto favorable, 11 en contra y tres “sin opinión”.

Ante ese escenario, Bachelet comunicó que no seguiría adelante con su postulación, aunque defendió la decisión de haber participado en el proceso.

“No me arrepiento de haber asumido este gran desafío”, señaló la exmandataria.

Bachelet también reafirmó su defensa de los principios que marcaron su candidatura y manifestó su convicción “de que este era el momento de alzar la voz por nuestros principios, que han sido orgullosa bandera de mi postulación”.

Tras el anuncio, el Gobierno emitió una declaración en la que reiteró la posición que había adoptado en marzo, cuando decidió retirar el patrocinio de Chile a la candidatura de la expresidenta.

El Ejecutivo argumentó entonces “la dispersión de candidatos en la región y su impacto en las posibilidades de éxito” y sostuvo que mantendría las prioridades definidas para la política exterior chilena.

La salida de Bachelet se produjo luego de tres consultas informales en el Consejo de Seguridad en las que su respaldo fue disminuyendo. En la última ronda quedó rezagada entre los ocho nombres que continuaban participando del proceso para suceder a António Guterres.

Con su decisión, la exmandataria puso fin a una candidatura que continuaba contando con el respaldo de Brasil y México, cuyos gobiernos habían mantenido su apoyo pese a la decisión de Chile de retirar el patrocinio.

PURANOTICIA