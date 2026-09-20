Niño de 9 años muere tras caer desde noveno piso en barrio Franklin

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia y el personal médico, un niño de 9 años falleció durante la tarde de este domingo luego de caer desde un departamento ubicado en barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

La emergencia movilizó a personal de Bomberos y del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes acudieron hasta el lugar para prestar las primeras atenciones al menor.

El niño, de nacionalidad dominicana y con situación migratoria regular en Chile, se encontraba al interior del inmueble junto a sus padres cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la familia, los padres escucharon gritos provenientes desde el exterior y posteriormente se percataron de lo sucedido.

Ante la gravedad de la emergencia, los equipos de respuesta iniciaron maniobras de reanimación en el lugar y posteriormente trasladaron de urgencia al niño hasta el Hospital San Borja.

Pese a las maniobras realizadas y los esfuerzos del personal médico, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Carabineros informó que todavía se trabaja para establecer cómo se produjo la caída y las circunstancias que rodearon el hecho.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de un menor de edad. Los antecedentes y las circunstancias en que ocurrieron los hechos se encuentran bajo investigación”, señaló el capitán José Espinoza de Ríos, de la Segunda Comisaría Central de Carabineros.

Tras conocerse el fallecimiento, el Ministerio Público dispuso una serie de diligencias destinadas a reconstruir la dinámica de lo ocurrido y determinar las causas de la caída.

Las indagatorias también contemplan verificar las condiciones de seguridad existentes en la vivienda al momento de la emergencia.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente las circunstancias precisas que provocaron la caída, por lo que el caso continúa bajo investigación.

PURANOTICIA